رضا نادریان با بیان مطلب فوق به خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک گفت: مسابقات تکواندو جهانی دانمارک در سطح فنی بالایی برگزار می شود که شکست بسیاری از قهرمانان جهان و المپیک گواه این مدعاست.

وی افزود: در همین مسابقات سطح بالا من استحقاق کسب مدال طلا را داشتم و همه آنها که مبارزه من در فینال وزن سوم را تماشا کردند، دیدند روی ضربه‌ای که به هوا زده شد 3 امتیاز به حریف کره‌ای دادند تا ایران مدال طلا نگیرد.

عضو تیم ملی تکواندو ایران در مورد ترک نکردن زمین مسابقه در پایان مبارزه با حریف کره‌ای گفت: می دانستم که پس از پایان مبارزه و اعلام رای هیچ تغییری در نتیجه ایجاد نمی شود اما می خواستم به نوعی نشان دهم که این نوع قضاوت‌های ناعادلانه به اصل تکواندو ضربه می زند.

نادریان در ادامه یادآور شد: سال گذشته نیز در فینال مسابقات قهرمانی آسیا چنین کاری با من کردند اما ناامید نشدم و امسال در مسابقات جهانی روی سکو رفتم. این ناداوری انگیزه مرا دو چندان می کند تا در دوره آینده حق خود را که مدال طلای جهان است، بگیرم.

دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطر نشان کرد: من دو دوره رقابت‌های جهانی نوجوانان و بزرگسالان و یک قهرمانی آسیا را تجربه کرده‌ام که حاصل آن یک طلا و دو نقره بوده است، در مسابقات آزاد کره دو بار قهرمان شدم و در این مسابقات هم جواب اعتماد کادر فنی را دادم و ثابت کردم مرد میدان‌های بزرگ هستم.