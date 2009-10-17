مشکل شایع بی حسی انگشتان دست با حرکات ورزشی برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی عکاشه در این خصوص گفت: بی حسی انگشتان دست که همراه با خواب رفتن، درد و بی حسی انگشتان است، در موارد پیشرفته نیازمند عمل جراحی است.

عکاشه افزود: بی حسی انگشتان دست به خصوص در انگشتان شست، سبابه و انگشت وسط در زنان بیشتر دیده می شود که باید در همان مراحل اولیه نسبت به درمان آن اقدام کرد.

وی گفت: علایم این بیماری به صورت ضعف یا بی حسی در یک یا هر دو دست، مورمورشدن، سوزش و خواب رفتن انگشتان یک یا هر دو دست و درد شدید به خصوص در ناحیه مچ دست بروز می کند.

متخصص ارتوپدی اضافه کرد: پخش شدن درد تا ناحیه آرنج، اختلال در حرکت انگشتان، کاهش قدرت حمل وسایل و اشیاء مانند کیف دستی و در موارد شدید، تحلیل رفتن و ضعف در بافتهای ماهیچه ای اطراف شست از دیگر علایم عارضه بی حسی انگشتان دست در زنان است.

وی افزود: با توجه به اینکه نوع حرکتی که در آب انجام می شود، باعث بهتر شدن وضعیت مفاصل می شود، حرکت باز و بسته کردن مچ دست در آب به نحو موثری در درمان عارضه بی حسی انگشتان موثر است.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به اینکه این عارضه به علت فشاری که بر ناحیه مچ وارد می کند به تدریج باعث لاغری عضلات کف دست می شود، گفت: دربسیاری از مواقع خود بیمار متوجه این ضعف عضلات کف دست نمی شود و با مراجعه به پزشک متخصص بیماری او تشخیص داده می شود.

رئیس انجمن جراحان ارتوپد ایران با بیان این که اختلال بی حسی در انگشتان دست سندرم «کارپال تانل» (تونل مچ) نامیده می شود گفت: این عارضه در زنان از شیوع خیلی بیشتری برخوردار است ولی علت اصلی آن از لحاظ علمی تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است.

این متخصص جراحی اندام تحتانی و فوقانی در خصوص این عارضه گفت: تونل کارپال، کانالی در مچ دست است که عصب میانی در آن قرار دارد. این عصب به انگشت شست و قسمتی از کف دست، انگشت اشاره، انگشت میانی و نیمی از انگشت سوم حس می دهد.

وی ادامه داد: وقتی مچ دست در حالت نامناسبی قرار گیرد، فضای کافی برای عصب میانی وجود ندارد و به این عصب فشار وارد می شود. همچنین وقتی این تونل ملتهب شود و آسیب ببیند، به عصب هم صدمه وارد می آید که باعث سوزش و خارش، کرخ و بی حس شد، ضعف یا درد در انگشت ها می شود.

وی گفت: به طور کلی بی حسی اعضای بدن با عامل آسیب سلولهای مرکزی عصبی آن عضو ارتباط دارد؛ در این حالت درمسیر هدایت حرکت سلولهای عصبی مشکل ایجاد شود، به این صورت که رشته عصبی در جایی قطع می شود و این عامل باعث ایجاد فشار، ورم و بی حسی در عضو آسیب دیده می گردد.

به گفته این متخصص، اگر فشار روی عصب موقت باشد با از بین رفتن عامل فشار احساس بی حسی و درد در انگشتان هم از بین خواهد رفت، ولی چنانچه این فشار تدریجی و دایمی باشد منجر به درد و بی حسی دایمی خواهد شد.

عکاشه گفت: در عارضه بی حسی انگشتان، به علت فشار وارد آمده بر مچ دست که ناشی از محدودیت فضا در عبور چندین تاندون و عصب آن ناحیه است، بی حسی در انگشتان به خصوص در انگشتان دست، سبابه و وسط ایجاد می شود.

عکاشه تصریح کرد: تا زمانی که بی حسی انگشتان به مراحل پیشرفته بیماری نرسیده است با مراجعه به پزشک و انجام یک سری حرکات ورزشی می توان این مشکل را حل کرد، ولی در موارد پیشرفته این اختلال، بیمار برای درمان باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.

به گفته این متخصص، تشخیص جراحی به میزان درد، بی حسی و خواب رفتن بیشتر از معمول انگشتان و تشخیص پزشک در خصوص ضعف عضلات کف دست از بین رفتن حس لامسه بیمار بستگی دارد.