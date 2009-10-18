انتشار نخستین کتاب زنان زندانی تبریز توسط بانوی روزنامه نگار تبریزی

طیبه شایان، نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز تصریح کرد: این کتاب بر اساس گفتگو با زنان زندانی و دختران فراری ندامتگاه و خانه سلامت تبریز تهیه و تدوین شده است.

وی با باین اینکه این مجموعه شامل گزارشهای مستند و تکان دهنده از سرگذشت شماری از زنان زندانی است، گفت: کتاب یاد شده در سه بخش تهیه شده که دو بخش نخست آن شامل گزارشات و گفتگو با زنان و دختران زندانی بوده و در بخش سوم آن مباحث کارشناسی آورده شده است.

شایان در تشریح بخشهای مختلف کتاب خود افزود: در بخش نخست، 16 گزارش از تجربیات تلخ زندگی زنان و دختران در بند واگویه شده و در بخش دیگر این کتاب، 15 گفتگو و مصاحبه در خصوص زنان معتاد آمده و در بخش آخر نیز تحلیل کارشناسان، روانشناسان و جامعه شناسان در خصوص این مطالب آمده است.

وی ادامه داد: در بخش آخر کتاب سعی شده عوامل موثر بر سوء مصرف مواد مخدر، فرار دختران از منزل، روانشناسی اعتیاد و پیامدهای بی اعتنائی به امر تربیت درست خانواده دستمایه تحلیل کارشناسان امر قرار گیرد.

این روزنامه نگار تبریزی در خصوص انگیزه و هدف خود از تهیه این مجموعه گفت: ‌با افزایش آسیب های اجتماعی و فراهم شدن اسباب دغدغه و نگرانی خانواده ها و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر اصولی برای پیشگیری از آن انگیزه ای برای تهیه این گزارشات شد.

وی با اشاره به اینکه زنان و دختران به همراه کودکان بی دفاع ترین اقشار جامعه در برابر آسیب های اجتماعی هستند افزود: نخستین طعمه تیره بختی خانواده ها و جامعه از این قشر آسیب پذیر آغاز می شود لذا امیدوارم این کتاب تلنگری باشد برای مردم و مسئولان تا در خصوص تهدیدات و آسیب های اجتماعی بیشتر تامل کنند.