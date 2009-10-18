  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۸

انتشار نخستین کتاب زنان زندانی تبریز توسط بانوی روزنامه نگار تبریزی

انتشار نخستین کتاب زنان زندانی تبریز توسط بانوی روزنامه نگار تبریزی

تبریز - خبرگزاری مهر: نخستین گزارشهای مستند از زندان تبریز تحت کتابی با عنوان "چرا در بندم" توسط یک روزنامه نگار زن تبریزی منتشر شد.

طیبه شایان، نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز تصریح کرد: این کتاب بر اساس گفتگو با زنان زندانی و دختران فراری ندامتگاه و خانه سلامت تبریز تهیه و تدوین شده است.

وی با باین اینکه این مجموعه شامل گزارشهای مستند و تکان دهنده از سرگذشت شماری از زنان زندانی است، گفت: کتاب یاد شده در سه بخش تهیه شده که دو بخش نخست آن شامل گزارشات و گفتگو با زنان و دختران زندانی بوده و در بخش سوم آن مباحث کارشناسی آورده شده است.

شایان در تشریح بخشهای مختلف کتاب خود افزود: در بخش نخست، 16 گزارش از تجربیات تلخ زندگی زنان و دختران در بند واگویه شده و در بخش دیگر این کتاب، 15 گفتگو و مصاحبه در خصوص زنان معتاد آمده و در بخش آخر نیز تحلیل کارشناسان، روانشناسان و جامعه شناسان در خصوص این مطالب آمده است.

وی ادامه داد: در بخش آخر کتاب سعی شده عوامل موثر بر سوء مصرف مواد مخدر، فرار دختران از منزل، روانشناسی اعتیاد و پیامدهای بی اعتنائی به امر تربیت درست خانواده دستمایه تحلیل کارشناسان امر قرار گیرد.

این روزنامه نگار تبریزی در خصوص انگیزه و هدف خود از تهیه این مجموعه گفت: ‌با افزایش آسیب های اجتماعی و فراهم شدن اسباب دغدغه و نگرانی خانواده ها و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر اصولی برای پیشگیری از آن انگیزه ای برای تهیه این گزارشات شد.

وی با اشاره به اینکه زنان و دختران به همراه کودکان بی دفاع ترین اقشار جامعه در برابر آسیب های اجتماعی هستند افزود: نخستین طعمه تیره بختی خانواده ها و جامعه از این قشر آسیب پذیر آغاز می شود لذا امیدوارم این کتاب تلنگری باشد برای مردم و مسئولان تا در خصوص تهدیدات و آسیب های اجتماعی بیشتر تامل کنند.

کد مطلب 965478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها