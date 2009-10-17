760 کشته و مجروح حاصل تصادفات جاده ای در چهار روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته با توجه به تعطیلاتی که وجود داشت حجم ترافیک در جاده های کشور و به خصوص محورهای شمالی کشور افزایش چشمگیری داشت و متاسفانه بر اساس گزارشات رسیده از پاسگاههای پلیس راه سراسر کشور 135 نفر در اثر تصادف جان خود را در جاده های کشور از دست دادند.

بر اساس گزارشات مطرح شده توسط این مقام ارشد در پلیس راه از تاریخ 21 مهر ماه الی 24 مهر ماه 470 تصادف منجر به جرح و فوت در جاده های سراسر کشور رخ داده است که بر اثر آن تصادفات 625 نفر مجروح شده اند.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به علت تصادفات اظهارداشت: انحراف به چپ با 22 درصد و سرعت غیرمجاز با 25 درصد اصلی ترین عوامل تصادفات رخ داده در این مدت گزارش شده است. همچنین 53 درصد تصادفات را خودروهای سواری، 3 درصد آن را موتورسیکلت، 14 درصد را کامیون و 8 درصد را عابر پیاده و 3 درصد را خودروهای مسافربر عمومی تشکیل داده اند.

بر اساس این آمار 73 درصد تصادفات از ساعت 7 صبح الی 7 غروب و 64 درصد تصادفات در حاشیه 30 کیلومتری شهرها رخ داده است.

البرزی با اشاره به حجم ترافیک در روزهای 21 الی 24 مهر ماه افزود: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مسیرهای کرج چالوس و محور هراز شاهد ترافیک سنگین به سمت شمال کشور بودیم که در روز جمعه این ترافیک در مسیر بلعکس باعث شد تا ممنوعیت تردد از کرج به چالوس تا ساعت دو نیمه شب گذشته تمدید شود.