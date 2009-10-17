اسرائیل باید غرامت حمله به تاسیسات هسته ای عراق در سال 1981 را بپردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "محمد ناجی" نماینده پارلمان عراق و از اعضای ائتلاف ملی خواستار دریافت غرامت از رژیم صهیونیستی به علت حمله به تاسیسات هسته ای این کشور در سال 1981 شد.

وی افزود: این حمله آسیب های مادی و معنوی بسیاری را برای عراق بر جای گذاشت.

این نماینده پارلمان عراق، با اشاره به اینکه توان هسته ای عراق بخشی از ثروت ملی این کشور است، افزود: رژیم تل آویو باید در این باره پاسخگو باشد.

وی با اشاره به لزوم تحرک وزارت خارجه عراق برای دریافت غرامت از رژیم صهیونیستی، اضافه کرد: با وجود اینکه تقاضای خود در این زمینه را چندین ماه پیش مطرح کرده ایم، اما تحرک خاصی از کانال های دیپلماتیک مشاهده نکرده ایم.

رژیم صهیونیستی در سال 1981 به تاسیسات هسته ای "اوسیراک" عراق حمله کرده و یک رآکتور هسته‌ای را که در دست ساخت بود از بین برد.