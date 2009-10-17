181 هزار هکتار از مزارع لرستان به کشت حبوبات اختصاص دارد

علیرضا دادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در سال جاری سطح زیر کشت حبوبات از جمله نخود دیم و آبی، عدس، انواع لوبیا، باقالا و ماش181 هزار و136هکتاربوده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود مقدار162 هزار و400 تن انواع حبوبات از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: سال گذشته سطح زیر کشت حبوبات در استان لرستان 170 هزار و700 هکتار بوده است که از این سطح 103 هزار و385 تن حبوبات برداشت شده است.

دادگر با بیان اینکه در سال جاری سطح زیر کشت حبوبات حدود در این استان 6 درصد نسبت به سال قبل به دلیل افزایش سطوح دیم رشد نشان داشته است، خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز حدود3 هزار لیتر کود مایع به صورت مخلوط پاشی در سطوح مزارع آبی استان توزیع شده است.