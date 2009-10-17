امسال افزایش درآمدهای ‌خراسان جنوبی ‌شیب کمتری دارد‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرادعلی میر ظهر شنبه در چهارمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ارائه گزارش عملکرد ستاد درآمد استان و وضعیت روند وصولی درآمدها پرداخت و اظهار داشت: با نگاهی به وضعیت وصول درآمدهای عمومی استان مشاهده شده که رتبه استان از لحاظ درصد وصولی به مصوب بر اساس گزارش وضعیت وصولی و مصوب درآمدهای عمومی استانهای کشور در پنج ماهه ابتدای سال جاری رتبه 17 است.

وی با اشاره به منحنی وضعیت درآمدهای عمومی استان در شش ماهه ابتدای سال‌های 84 تا 88 گفت: در سال‌های 85،84 و 86 روند وصول درآمدها رشد قابل قبولی داشته که این روند صعودی افزایش درآمدها در سالهای 85 و 86 ناشی از الحاق شهرستان فردوس و به دنبال آن تمرکز درآمدهای شهرستان یاد شده در حسابهای عمومی این استان بوده است.

معاون هزینه و رئیس خزانه معین خراسان جنوبی نیز خاطرنشان کرد: روند ثابت و رشد اندک درآمدهای عمومی در این دو سال نشان دهنده این است که ظرفیت وصول درآمدها در استان در همین حد است و در سالهای آتی درآمدهای استان با رشد اندکی افزایش می ‌یابد و باید تلاش در راستای شناسایی فرصتهای جدید کسب درآمد و منابع جدید ادامه یابد.

مهدی رمضانی افزود: انتظار می ‌رود پیش‌ بینی درآمدهای سال آینده ظرفیت وصولی این استان در تصویب درآمدهای عمومی استان لحاظ شود و رقمی فراتر از توان وصولی استان برآورد نشود.

این جلسه به منظور بررسی میزان وصولی درآمدهای عمومی استان در شش ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن نسبت به مصوب و عملکرد مدت مشابه سال قبل، بررسی درآمدهای عمومی وصولی توسط دستگاه ‌های اجرایی استان، تشریح اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و فرمانده ناحیه انتظامی استان و همچنین بررسی و تصویب ارقام پیش‌بینی درآمدهای عمومی و اختصاصی استان در سال 89 برای درج در لایحه بودجه سال 89 برگزار شد.