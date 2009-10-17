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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

تامین اعتبار نوسازی بیش از 12 هزار خودروی سنگین فرسوده

باتصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، تعداد 12هزار و 813دستگاه خودروی سنگین فرسوده شامل 8813دستگاه کامیون، 1500دستگاه اتوبوس و 2500دستگاه مینی‌بوس در سال 1388 از رده خارج می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت به منظور حل مشکل کمبود اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده و خرید خودروهای سنگین نو، بانک مرکزی را موظف کرد که خط اعتباری لازم جمعا به مبلغ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت تسهیلات بانکی به بانک‌های عامل ایجاد کند. همچنین وزارت نفت نیز موظف شد مبلغ 230میلیارد تومان برای تامین کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات نوسازی ناوگان سنگین کشور از منابع داخلی خود اختصاص دهد.

هیئت مرکب از نمایندگان وزارت نفت، وزارت راه و ترابری، وزارت صنایع و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، چگونگی و نحوه استفاده از منابع داخلی وزارت نفت را تدوین خواهند کرد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 20مهر 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد مطلب 965509

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