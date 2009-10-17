تولید کتابهای جیبی راهکاری برای توسعه فرهنگ مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب خراسان رضوی، به تغییر ساختار زندگی انسان و توسعه زندگی ماشینی اشاره کرد و افزود: تولید کتاب های جیبی برای توسعه فرهنگ مطالعه در طول روز و انجام فعالیت های روزانه باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بر توجه به سطوح سنی مختلف در انتشار کتاب تاکید کرد و افزود: برگزاری نمایشگاهای کتاب اقدامی مناسب در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی است که باید با اطلاع رسانی توسط صدا و سیما و مطبوعات و برنامه ریزی دقیق توسط آموزش و پرورش و دانشگاه ها زمینه بهره برداری شایسته از این بستر فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان و دانش آموزان فراهم آید.

استاندار خراسان رضوی خواستار ارتقا و حفظ ارزش مولفان، ناشران و پدیدآورندگان آثار مکتوب شد و گفت: تقدیر از فعالان حوزه نشر در خراسان رضوی باید به مناسبت های مختلف و در طول سال صورت گرفته و استان در حوزه فرصت سازی برای ارج نهادن و تقویت فرهنگ مطالعه رتبه نخست را کسب کند.

صلاحی به 300 هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: باید با تزریق کتاب های مورد نیاز به کتابخانه ها و ترویج فرهنگ مطالعه در استان، سرانه مطالعه را تا به حد مطلوب نزدیک کرد.

استاندار خراسان رضوی وجه غالب انقلاب اسلامی را فرهنگ دانست و افزود: با توجه به ورود سالانه 20 میلیون زائر به مشهد مقدس، باید از ظرفیت فرهنگی و معنوی خراسان رضوی برای ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی صفات اهل بیت به ویژه علم و دانش اهل بیت بهره برد.

صلاحی وابستگی علمی را مقدمه ای برای وابستگی اقتصادی و نیازمندی به دیگر کشورها خواند و گفت: باید برای موضوع کتاب و نشر برنامه ای تدوین شود و به صورت جدی برای تحقق آن تلاش کرد.

در یازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب خراسان رضوی، 800 ناشر داخلی و خارجی در بیش از 600 غرفه آثار خود را از تاریخ تا 2 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برای بازدید عموم به نمایش می گذارند.