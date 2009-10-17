مدارس غیردولتی در مناطق محروم جایگاهی پیدا نکرده ‌اند‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، خسرو حسنی صبح شنبه در جلسه شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی اظهار داشت: مدارس غیر دولتی در استان‌های برخوردار موفق بوده ‌اند اما در استان‌های محروم پیشرفت قابل ملاحظه‌ ای نداشتند.

وی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی این مدارس با اقدامات و خدمات خویش در کمک به نظام تعلیم و تربیت قدم‌های موثری برداشته ‌اند و آنچه که امروزه مد نظر اولیای امر در وزارتخانه است توسعه اینگونه مدارس است.

مدیر مشارکت‌های مردمی و توسعه مدارس غیر دولتی خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال‌های اخیر اعتبارات بسیار خوبی برای تجهیز و توسعه این مدارس از سوی دولت کریمه اختصاص یافته است.

حسنی از موسسانی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده ‌اند قدردانی کرد و همکاری بیشتر مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق را با موسسان مدارس غیر دولتی خواستار شد.

به گفته این مسئول مدیران باید در بحث نظارت و اختصاص نیرو در این مدارس نظر مساعدی داشته باشند.

در این جلسه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، مدیریت ارزیابی عملکرد، مدیریت مشارکت‌های مردمی و توسعه مدارس غیر‌دولتی، نماینده شورای عالی آموزش و پرورش در شورای نظارت بر مدارس غیر‌دولتی، مدیر گرو‌‌های ارتقاء و منابع انسانی، پیش ‌دبستانی و ابتدایی، طرح و برنامه، کارشناس مسئولان حقوقی، تکنولوژی آموزش عمومی و کارشناسی توسعه مدارس غیر‌دولتی سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی پیشنهادات خود را برای ارائه بهتر خدمات در مدارس غیر‌دولتی ارائه کردند.

برنامه ‌ریزی در زمینه آموزش ضمن خدمت برای تمام نیروهای آموزشی و پرورشی، اهتمام در راستای تقویت فرهنگ استفاده از ابزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی و بهره جستن بهینه از امکانات و منابع موجود، ایجاد زمینه برای تبادل تجربیات معلمان و استفاده از روش‌های فعال و مناسب به منظور بهبود شیوه‌های یاددهی، یادگیری و ارائه پیشنهادات برای رفع مشکلات مربوط به زمین‌های واگذاری و مسائل احداث مدارس غیر دولتی از مهم‌ ترین این پیشنهادات بود.