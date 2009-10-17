مجتمعهای گلخانه ای در 500 هکتار از اراضی آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده در جریان بازدید از مجتمع گلخانه ای ارومیه افزود: این اراضی شامل 10 مجتمع بزرگ کشت گلخانه ای است برای احداث آنها بیش از 140 میلیارد ریال هزینه می شود.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این مجتمعها فرصت اشتغال برای بیش از چهار هزار و 155 نفر از دانش آموختگان کشاورزی در استان فراهم می شود.

عبدالله زاده خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی است که باید با گسترش صنایع تبدیلی و استفاده از فناوری های جدید در بسته بندی و عرضه محصولات تجاری در بازارهای مصرف منطقه، اقتصاد کشاورزی استان را بیش از پیش رونق بدهیم.

وی تنوع بخشی به تولیدات فرآوردهای کشاورزی، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان در بازارهای مصرف با تولید فرآورده های تجاری با کیفیت و ارتقای سطح دانش کشاورزان و فعالان در این بخش را برای توسعه پایدار و رونق اقتصادی آذربایجان غربی ضروری دانست.

مجتمع گلخانه ای ارومیه در زمینی به مساحت 137 هکتار در قالب 233 قطعه گلخانه ای با اعتبار 32 میلیارد ریال با 54 درصد پیشرفت اجرایی در حال احداث است.

با بهره برداری از این مجتمع که در آن به روش کشت بدون خاک انواع مصولات صیفی و گلهای زینتی تولید خواهد شد 928 نفر از دانش آموختگان کشاورزی و بیش از هزار کارگر فنی مشغول به کار خواهند شد.

