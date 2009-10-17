تاخیر در اجرای فازهای 17 و 18 پارس جنوبی و NGL سیری

به گزارش خبرنگار مهر، رکن‌الدین جوادی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه هم اکنون اجرای طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی از برنامه زمان بندی خود عقب افتاده است، تصریح کرد: در حال حاضر سرعت و شتاب اجرای این دو فاز پارس جنوبی به دلیل محدودیت های ایجاد شده در تامین منابع مالی کم شده اما پیش بینی می شود با تزریق منابع مالی سرعت این پروژه افزایش یابد.

جوادی همچنین در خصوص روند مهندسی فازهای 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی، اظهار کرد: درحال حاضر عملیات ساختمان و نصب شروع شده، خرید‌ها در مرحله انجام است، طراحی فید (مهندسی پایه و مهندسی تکمیلی پایه) تمام شده و طراحی تفصیلی 65 درصد پیشرفت دارد.

پیش از این نیز غلامرضا منوچهری مدیر عامل پترو پارس و سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به عدم تخصیص به موقع منابع مالی به پروژه های پارس جنوبی به خبرنگار مهر گفته بودند: این موضوع موجب به تحمیل تاخیرهایی در اجرای طرح توسعه فازهای 12، 15 و 16 میدان مشترک پارس جنوبی شده است.

اما علی وکیلی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی برمحدودیت های مالی و تاخیرهای اجرای فازهای پارس جنوبی اخیرا گفته است: عدم سرمایه گذاری در فازهای پارس جنوبی را قبول نداریم و بیشتر منابع مالی حاصل از سه درصد درآمدهای فروش نفت به فازهای 15 و 16 و نیز 17 و 18 پارس جنوبی اختصاص یافته است.

افزایش تاخیرهای راه اندازی NGL سیری به سه سال

مدیر عامل شرکت اویک در ادامه در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح جمع آوری گازهای همراه جزیره سیری(NGL)، اظهار کرد: پیش بینی می شود در صورت تامین به موقع منابع مالی اجرای این طرح تا تابستان سال 1389 تکمیل شود.

وی با اشاره به پیشرفت حدود 80 درصدی اجرای این طرح جمع آوری گازهای همراه، در رابطه با تاخیرهای ایجاد شده در تکمیل و بهره برداری از این طرح NGL، توضیح داد: بخشی از تاخیرهای ایجاد شده به‌ دلیل عدم تامین به موقع منابع مالی بوده و بخشی نیز به اشکالات اولیه قرارداد بر می گردد.

این مقام مسئول افزود: قیمت‌های اولیه قرارداد اشکال داشته و تامین تدارکات به دلیل مشکلات مالی به‌ موقع انجام نشده است.

به گزارش مهر، قرارداد اجرای طرح ان جی ال سیری در خرداد ماه سال 1383 امضا شده که بر اساس این قرارداد قرار بود این طرح ظرف مدت 40 ماه در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

اما در این رابطه در حالی میزان هدروی گازهای همراه میادین نفتی ایران در خلیج فارس سالانه روند رو به رشدی داشته که اجرا و تکمیل طرح NGL سیری تاکنون بیش از 2 سال تخیر داشته است.

در این رابطه حتی اگر شرکت نفت فلات قاره ایران بتواند منابع مالی این طرح را تامین کند، NGL سیری حداقل با تاخیری نزدیک به سه سال در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر با تحمیل تاخیری سه ساله به اجرای این طرح روزانه بالغ بر 140 میلیون فوت مکعب گاز میادین اطراف جزیره سیری بدون کوچکترین استفاده ای می سوزد.

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران در پایان با اشاره به آغاز بازاریابی پروژه‌های خارجی در شرکت اویک، تبیین کرد: با توجه به تجربه های موجود در اجرای طرح های مختلف نفت و گاز کشور می توانیم به عنوان پیمانکار جی سی در زمینه های طرح های بالادستی صنایع نفت و گاز، ساخت پالایشگاه های گاز طبیعی، حفاری و بررسی مطالعات میادین فعالیت هایی را آغاز کنیم.