مراسم تودیع امام جمعه اشتهارد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیین تودیع حجت الاسلام علی الهی امام جمعه بخش اشتهارد پیش از ظهر شنبه با حضور مسئولان کلانشهر کرج در اشتهارد برگزار شد.

امام جمعه اشتهارد که با 35 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتری جنوب غربی کرج قرار دارد، هفته گذشته به خاطر تغییر محل سکونت از اشتهارد به محمد شهر کرج استعفای خود را به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تقدیم کرد که با این استعفا موافقت شد.

در این مراسم فرماندار کرج اظهار داشت: حدود 108ماه حضور حجت الااسلام الهی در اشتهارد با برکات فراوانی برای مردم این منطقه همراه بوده است.

محمدجواد کولیوند از مسئولان بخش اشتهارد خواست مشکلات مختلف این بخش را به فرمانداری انعکاس دهند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی آنها اقدام شود.

وی همچنین از زحمات بی دریغ امام جمعه سابق ورامین تشکر و قدردانی کرد.

بخشدار اشتهارد نیز در این مراسم اظهار داشت: مردمداری، پیگیری مشکلات ساکنان اشتهارد و توجه به مسائل فرهنگی

و اجتماعی منطقه از ویژگیهای امام جمعه این بخش بوده است.

ابوالفضل اینانلو بیان داشت: حجت الاسلام الهی از سال 79 تا کنون مسئولیت امامت جمعه را در بخش 35هزار نفری اشتهارد کرج برعهده داشت.

همچنین عزیز اکبریان نماینده مردم کرج نیز ابراز امیدواری کرد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به زودی امام جمعه جدید این بخش را معرفی کند.