جوایز بیست و هشتمین جشنواره فیلم ونکوور اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونکوور جمعه شب برگزار شد و هیئت داوران جایزه ویژه خود را برای بهترین فیلم کانادایی به خاویر دولان کارگردان "من مادرم را کشتم" اهدا کرد.

این فیلم فرانسوی‌زبان از محصولات ایالت کبک کانادا داستان پسربچه‌ای 16 ساله را بازگو می‌کند که با مادرش اختلاف دارد. این فیلم پیشتر در بخش جنبی شب کارگردانان جشنواره فیلم کن به نمایش درآمده و جایزه سینمای هنری این بخش را برده بود.

"من مادرم را کشتم" نخستین تجربه فیلمسازی دولان است که به نمایندگی از کانادا برای بخش اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان نیز معرفی شده است. فیلم کوتاه "آخرین حرکت" ساخته ژان بینسه و دیوید توگا جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره ونکوور را برد.