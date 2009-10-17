بانوان کوهنورد کرمانشاهی جهت فتح قله "مرا پیک" به هیمالیا اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این تیم متشکل از هشت بانوی کوهنورد کرمانشاهی امروز شنبه به نپال رسیدند تا جهت فتح قله مرا پیک واقع در سلسله جبال هیمالیا حرکت خود را آغاز کنند.

مربیگری و سرپرستی تیم یاد شده را باقر عیوضی بر عهده دارد و اعضا تیم پس از حضور در سه تست مربوط به کوههای سبلان، دماوند و علم کوه و چند تست دیگر برای اعزام جهت فتح قله مرا پیک انتخاب شدند.

قله "مرا پیک" در سلسله جبال هیمالیا در کشور نپال شش هزارو600 متر ارتفاع دارد و در نواحی همجوار قله اورست واقع شده است.

بانوان کوهنورد کرمانشاهی با حمایت مالی سازمان تربیت بدنی و استانداری کرمانشاه و به صورت مستقل قصد فتح قله یاد شده را دارند.