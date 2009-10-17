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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۰

انسداد بخشی از محور مشهد - سرخس

انسداد بخشی از محور مشهد - سرخس

مشهد - خبرگزاری مهر: مرکز اطلاعات راه های خراسان رضوی اعلام کرد: از تاریخ 27 مهرماه جاری 10 کیلومتر از مسیر مشهد به سرخس به مدت سه ماه مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرکز اطلاعات راه های استان اعلام کرد با توجه به اجرای عملیات روکش آسفالت در محدوده کیلومتر 150 الی 160 محور مشهد - سرخس، این بخش از محور فوق از تاریخ 27 مهرماه تا 27 دی ماه 1388 به مدت سه ماه و از ساعت 6 تا 17 مسدود خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است خودروهای عبوری از این مسیر برای تردد می توانند از کنار گذر در نظر گرفته شده عبور نمایند.

همچنین یک دهانه پل عابر پیاده در سه راهی کلات مشهد نصب شد.

به دلیل تردد بالای عابران پیاده در سه راهی کلات و با هدف سهولت رفت و آمد شهروندان با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد یک دهانه پل عابر پیاده در سه راهی کلات، جنب ایستگاه  سوار کلات توسط شهردای منطقه 3 نصب شد.

کد مطلب 965529

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