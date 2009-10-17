پیشنهاد دانشگاه شریف به سایپا/ ایجاد هسته مرکزی موتور و خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا روستا آزاد شنبه در مراسم افتتاح مسابقه ملی طراحی ماشینهای الکتریکی، صنعت خودرو و نساجی را از صنایع مهم دنیا ذکر کرد و گفت: صنعت خودروسازی در کشور ما از رشد قابل توجهی برخوردار است که این امر موجب ایجاد فرهنگ صنعتی شدن در کشور شده است.

وی با بیان اینکه رشد خودروسازی باعث ایجاد زنجیره ای از صنایع مختلف در کشور شده است، افزود: این امر باعث شده تا از میان صنایعی چون نفت و گاز، نساجی، هوافضا به صنعت خودروسازی توجه ویژه ای مبذول شود.

روستا آزاد با اشاره به برگزاری مرحله نهایی مسابقات طراحی خودروهای الکتریکی گفت: با توجه به سطح علمی این مسابقات نیاز به توجه ویژه صنایع مرتبط از این مسابقات داریم از این رو پشنهاد ایجاد هسته مرکزی موتور و خودرو به سایپا ارائه شد.

وی اظهار داشت: در این هفته می توان از تیم های برتر این مسابقات و افراد نخبه دانشگاهی دعوت کرد تا در زمینه ارتقای صنعت خودرو همکاری کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه شریف با بیان اینکه بیش از 80 درصد نوآوری ها از سوی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی است، اظهار داشت: این در حالی است که از سوی بخش صنعت هیچگونه پاسخی برای بکارگیری این نوآوری ها نمی شود.