600 اثر به هفتمین جشنواره شعر رضوی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر برزگر خراسانی ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: هفتمین جشنواره شعر رضوی در مشهد با چهار موضوع شعر رضوی، مشهد شهر آئینه ها (هویت مردم و شهر مشهد)، شعر با گویش مشهدی و شعر با موضوع آزاد سی ام مهر ماه سال جاری در تالار فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ارسال و پذیرش اشعار از 20 شهریور ماه آغاز و تا 20 مهر ماه ادامه داشت گفت: در سال گذشته 420 اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که امسال به یاری حضرت رضا (ع) شاهد رشد بیش از 30 درصد شعر رضوی به این دبیرخانه بودیم

وی خاطر نشان کرد: اشعار شعر رضوی که به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود جهت شرکت در جشنواره ملی شعر امام رضا (ع) که امسال در کرمان برگزار می شود، ارسال شد.

برزگر در خصوص استقبال شاعران مشهدی از برگزاری این جشنواره در مشهد افزود: خوشبختانه هر سال شاهد استقبال هرچه بیشتر شاعران مشهدی برای حضور در این جشنواره بودیم که پذیرش 600 اثر از شاعران مشهدی گواه بر این ادعا است.

این جشنواره با همکاری مدیریت امور هنری شهرداری، حوزه هنری خراسان رضوی، جهاد دانشگاهی و کانون هنرمندان استان به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد مقدس برگزار می شود.