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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

توجه پژوهشگران به برنامه توسعه نشانه رشد پژوهش و اندیشه در کشور است

توجه پژوهشگران به برنامه توسعه نشانه رشد پژوهش و اندیشه در کشور است

مشهد- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: توجه پژوهشگران به مفاد برنامه توسعه نشانه رشد پژوهش و اندیشه مدیریت در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام خاموشی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی جایگاه پژوهشهای میان رشته ای دینی در برنامه پنجم توسعه در مشهد افزود: باید به نکات مختلف برنامه پنجم نگاه شود و با شناسایی خلأ های آن پیشنهادات تکمیلی و تقویتی برای رسیدن به برنامه ای کامل ارائه شود.

وی از پژوهشگران حاضر در این نشست خواست تا با نگاه ریز بینانه بسته پیشنهادی خود را در اختیار مسئولان و نمایندگان قرار دهند تا در تقویت برنامه آینده مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: جایگاه پژوهشهای کاربردی باید در برنامه پنجم توسعه ارتقا پیدا کند و چشمه های پژوهشی از پژوهشکده های مردمی جاری شود تا نتایج آن مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان داشت: دولت باید در این عرصه نظارت و حمایت را در دستور کار قرار دهد و از حاصل فعالیتهای پژوهشکدهای مردمی استفاده کند.

حجت الاسلام خاموشی به طرح تفسیر قرآن و علوم روز بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه اشاره کرد و افزود: از طرحهای تفسیری حمایت می کنم و معتقدم که باید در این مسیر گامهای جدید در راستای تکمیل و تقویت تفسیرهای موجود برداشته شود.

وی با حمایت از طرح نگارش تفسیر قرآن و علوم روز خواستار سریع در شروع نگارش این تفسیر شد و گفت: این چنین طرحهایی می تواند موتور حرکت تفسیر را در جامعه علمی به حرکت در آورد.

کد مطلب 965562

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