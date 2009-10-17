زالوسکی در این مورد عنوان کرد: صحبت از مناظرات اصلی یک پرسش متداول در نظریه‌های روابط بین‌الملل است که این موضوع را که "مسئله و چالشی اصلی" در نظریه روابط بین‌الملل وجود دارد را پیش فرض می‌گیرد.

وی معتقد داست تفاوتی عظیم بین "چالش اصلی" و "مناظره اصلی" در نظریه روابط بین‌الملل وجود دارد.

موضوع "مناظره اصلی" محدود به محیط آکادمیک و دانشگاهی می‌شود. همچنین این موضوع مورد توجه سیاستمداران است.

به اعتقاد زالوسکی مهمترین چالش کنونی در نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل اولویت‌بندی موضوعاتی به عنوان مسائل اصلی در این حوزه است. البته این به آن معنا نیست که مسائل مهمی وجود ندارد بلکه معنای این حرف این است که اولویت بندی مسائل به بزرگ و کوچک سبب می‌شود که مسائل کوچک و فرعی مورد توجه قرار نگیرد.

اولویت بندی مسائل به "چالشهای بزرگ" و "مناظرات بزرگ" مسئله‌ای است که توسط قدرتهای بزرگ صورت می‌گیرد و آنها از این تقسیم بندی منتفع می‌شوند.

اگر بپذیریم که جنگ، درگیری و حوادث خشونت آمیز مسائل اصلی در روابط بین‌الملل هستند چرا فقر نباید به عنوان مسئله‌ای اصلی تلقی شود؟

زالوسکی می‌گوید به نظر من بزرگترین مسئله و چالش کنونی در روابط بین‌الملل مسئله جنسیت است. البته ادعای من این نیست که موضوع جنسیت چالش اصلی در روابط بین‌الملل است بلکه می‌خواهم این نکته را یادآور شوم که جنسیت یکی از موضوعات اصلی در نظریه‌پردازای روابط بین‌الملل است.