پرونده های مانده در دادگستری گلستان 14 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در نیمه نخست امسال تعداد پرونده های مانده در جریان رسیدگی نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت هزار و 600 فقره کاسته شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت بیش از 100 هزار فقره پرونده در محاکم قضایی استان رسیدگی و مختومه شد و در این مدت بیش از 97 هزا رو 75 فقره پرونده به محاکم عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب، شعب اجرای احکام کیفری، مدنی، شعب تجدید نظر و کیفری استان وارد شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آمار تعداد افزایش پرونده های مختومه نسبت به وارده نشان دهنده سعی و تلاش همکاران قضایی و اداری است.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری گلستان نیز از ارائه مشاوره حقوقی رایگان توسط وکلا و مشاوران حقوقی ماده 187 قوه قضائیه به بیش از پنج هزار و 315 نفر در ماه گذشته خبر داد.

خورشیدی افزود: در این راستا به مسائل و مشکلاتشان از قبیل خانوادگی، حقوقی، کیفری و .. مشاوره و راهنمایی شدند.

وی اظهار داشت: در این مدت 61 نفر از مردم در جریان رسیدگی به پرونده هایشان در محاکم که توانایی مالی برای گرفتن وکیل نداشتند از وکالت معاضدتی رایگان بهره مند شدند.

به گفته خورشیدی، همچنین در این مدت از طریق تلفن 129 دادگستری به بیش از هزار و 559 نفر مشاوره رایگان داده شد.