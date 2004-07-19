مراسم اختتاميه 5 رشته ورزشي برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم دانشگاه اصفهان عنوان قهرماني مسابقات تيراندازي هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر سراسركشوررا كه دردانشگاه صنعتي اصفهان جريان دارد از آن خود كرد. دراين مسابقات 77 تيراندازدختراز 22 دانشگاه دراين رقابتها حضورداشتند كه پس ازدانشگاه اصفهان دانشگاههاي پيام نوروشاهد به ترتيب دوم و سوم شدند .

* نتايج رقابتهاي پين پينگ

رقابتهاي تيمي پينگ پنگ هفتمين المپياد ورزشي دختران دانشجو كه با شركت 75 ورزشكار در قالب 15 تيم در سالن تنيس روي ميز دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شد روز يكشنبه با قهرماني تيم پيام نور خاتمه يافت. در بخش تيمي تيم پيام نور با پشت سر گذاشتن 14 تيم به مقام نخست دست يافت و تيمهاي صنعتي امير كبير و شهيد چمران اهوازبه ترتيب دوم و سوم شدند . پيكارهاي انفرادي و دو نفره اين مسابقات تا روز سه شنبه هفته جاري ادامه مي يابد.

* نتايج مسابقات كاراته

مسابقات كاراته نيز تا روز يكشنبه با شركت 35 دانشگاه در سالن ورزشي شهيد نريماني جريان داشت با قهرماني تيم پيام نور پايان يافت دانشگاههاي رازي كرمانشاه ، در اين رقابتها كه دردوبخش كاتا و كوميته انجام شد وكرمانشاه و جامع علمي كاربردي به ترتيب مقامهاي دوم و سوم را بدست آوردند.

* نتايج مسابقات شنا

رقابتهاي شناي هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان دختر سراسر كشورروز يكشنبه با قهرماني تيم دانشگاه صنعتي شريف به پايان رسيد. اين رقابتها با شركت 36 تيم برگزار شد كه در پايان صنعتي شريف با كسب 353 امتياز درمكان نخست قرارگرفت، دانشگاه تهران با 309 امتياز دوم شد و پيام نور با كسب 275 امتياز به مقام سوم دست يافت. اين رقابتها درمدت 3 روز در استخر سرپوشيده دانشگاه اصفهان در 10 ماده انفرادي و 3 ماده تيمي برگزار شد.

پيكارهاي انفرادي درمواد 4 در 66 متر مختلط انفرادي ، 200 متر آزاد و پروانه و ، قورباغه ، 100 متر آزاد ، قورباغه و پشت و 66 متر آزاد ، قورباغه پشت انجام شد و پيكارهاي تيمي در مواد 4 و 66 متر آزاد و مختلط تيمي و 4 در 100 متر آزاد تيمي برگزار شد.

* نتايج مسابقات دووميداني

دووميداني نيزبا شركت 37 تيم در13رشته ورزشي درپيست دو ميداني دانشگاه صنعتي اصفهان و درمواد 100 متر ، 200 متر ، 400 متر ، 800 متر ، 1500 متر ، 3000 متر ، 4 در 400 متر ، 100 متر بامانع ، 4 در 400 متر ، پرش ارتفاع ، پرش طول ، پرتاب وزنه ، پرتاب ديسك پي گيري شد. درنهايت تيم دانشگاه تهران با كسب 107 امتياز به مقام قهرماني رسيد، دانشگاه شيراز با 50 امتياز دوم شد و دانشگاه پيام نور با 40 امتياز عنوان سوم را بدست آورد همچنين در پايان مسابقات محبوبه غيور از دانشگاه تهران با كسب 5 مدال طلا عنوان قهرمان قهرمانان را بدست آورد.

درمراسم اختتاميه شب گذشته كه در سالن آمفي تئاتردانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد، دكترعباسي رييس دانشگاه ميزبان ، دكتر دهخدا معاونت فني المپياد، دكتر مشرف جوادي معاون فني المپياد دختران ، منافي قائم مقام المپياد ، معاونت دانشجويي دانشگاه ميزبان و ورزشكاران و مربيان كاپهاي قهرماني را به تيمهاي برتر اهدا كردند. در ضمن از طرف اسپانسرهاي المپياد ورزشي به قهرماناني كه مدالهاي طلا را كسب كردند هداياي ويژه و به كليه شركت كنندگان هدايايي به رسم ياد بود اهدا گرديد.

مسابقات امروز دوشنبه برگزار نمي شود و كليه ميهمانان به تور گردشگري خواهند رفت و فردا در بخش رشته هاي تيمي بسكتبال ، واليبال ، فوتسال ، هندبال و بدمينتون ادامه مي يابد.

درپايان رده بندي تيمي ، دانشگاه تهران 4 مدال طلا ، 3 مدال نقره و يك مدال برنز و با كسب 111 امتياز اول ، دانشگاه پيام نور نيز با كسب يك مدال طلا ، 4 مدال نقره در مكان دوم ايستاده است و دانشگاه شيرازعنوان سوم را دارد.

