راه اندازی انقلاب رنگین پس از انتخابات هدف استکبار بود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسدالله بادامچیان پیش از ظهر شنبه در جمع مربیان پرورشی آذربایجان شرقی تصریح کرد: جنبش مخملی آمریکایی و انگلیسی دو برنامه برای این انتخابات داشت که اولین برنامه پیروزی جنبش از طریق انتخابات و رای گیری بود.

وی ادامه داد: در صورت عدم توفیق برنامه اول، اجرای برنامه دوم یعنی به راه انداختن انقلاب رنگین مثل گرجستان از طریق اغتشاشات و آشوب و کودتا عملی می شد.

بادامچیان اظهار داشت: این حوادث در حقیقت به محملی برای وحدت معاندان نظام تبدیل شد و نشان داد که آنها از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی صرف نظر نمی کنند.

این نماینده مجلس افزود: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، اولین انتخاباتی بود که اکثر گروه ها و معاندین اعم از سلطنت طلب ها و منافقین کوردل هیچ کدام نه تنها آنرا مثل همیشه تحریم نکردند، بلکه به طور علنی دعوت به شرکت نیز می کردند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: حوادث پس از انتخابات حقایق پنهانی را آشکار کرد که تصور آن برای بسیاری از مردم سخت و دشوار بود.

بادامچیان یادآور شد: انتخابات ریاست جمهوری به ما آموخت که در رفتارهای سیاسی باید سعی شود رفتارها و حرکات ما در سیاست و قضاوت در خصوص افراد و جریانات، هم آهنگ با رهبری و مقام عظمای ولایت باشد.