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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

بادامچیان:

راه اندازی انقلاب رنگین پس از انتخابات هدف استکبار بود

راه اندازی انقلاب رنگین پس از انتخابات هدف استکبار بود

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: راه اندازی و ساماندهی انقلاب رنگین در ایران اسلامی هدف اصلی استکبار جهانی در حوادث پس از انتخابات بود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسدالله بادامچیان پیش از ظهر شنبه در جمع مربیان پرورشی آذربایجان شرقی تصریح کرد: جنبش مخملی آمریکایی و انگلیسی دو برنامه برای این انتخابات داشت که اولین برنامه پیروزی جنبش از طریق انتخابات و رای گیری بود.

وی ادامه داد: در صورت عدم توفیق برنامه اول، اجرای برنامه دوم یعنی به راه انداختن انقلاب رنگین مثل گرجستان از طریق اغتشاشات و آشوب و کودتا عملی می شد.

بادامچیان اظهار داشت: این حوادث در حقیقت به محملی برای وحدت معاندان نظام تبدیل شد و نشان داد که آنها از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی صرف نظر نمی کنند.

این نماینده مجلس افزود: انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، اولین انتخاباتی بود که اکثر گروه ها و معاندین اعم از سلطنت طلب ها و منافقین کوردل هیچ کدام نه تنها آنرا مثل همیشه تحریم نکردند، بلکه به طور علنی دعوت به شرکت نیز می کردند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: حوادث پس از انتخابات حقایق پنهانی را آشکار کرد که تصور آن برای بسیاری از مردم سخت و دشوار بود.

بادامچیان یادآور شد: انتخابات ریاست جمهوری به ما آموخت که در رفتارهای سیاسی باید سعی شود رفتارها و حرکات ما در سیاست و قضاوت در خصوص افراد و جریانات، هم آهنگ با رهبری و مقام عظمای ولایت باشد.

کد مطلب 965577

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