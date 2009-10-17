فیلمساز برنده اسکار از اینترنت انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ایندی وایر اعلام کرد استون در کنفرانس "آینده شبکه اینترنت" این شبکه فراگیر تبادل اطلاعات جهانی را یک فاجعه خواند. او که برای سخنرانی در این کنفرانس دستمزدی 75000 دلاری دریافت کرده گفت: در آغاز باید بگویم اینترنت دشمن مردم و یک فاجعه تمامعیار برای کسانی چون من است که به شکل کلاسیک در یک مدرسه سینمایی آموزش دیدهایم.
کارگردان فیلمهای سینمایی "جوخه"، "متولد چهارم ژوئیه"، "دورز"، "اسکندر" و "دبلیو" در ادامه سخنان خود به انقلاب دیجیتالی سینما نیز تاخت و گفت: نمیتوانید همسایگان و دوستان خود را مقابل یک دوربین دیجیتال قرار بدهید و بعد اسم این کار را فیلم سینمایی بگذارید.
وی ادامه داد: یکی از بچهها دوربین را دست میگیرد و بقیه جلوی دوربین هر کاری دلشان بخواهد میکنند و میگویند فیلم سینمایی ساختهاند. این یک شوخی غیر قابل تحمل است. برای همین است که این روزها همه خود را فیلمساز میدانند و من از این رویه بیزارم.
نظر شما