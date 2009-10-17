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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

به دعوت فوری اوباما؛

نخست وزیر ترکیه پس از سفر به ایران به آمریکا می رود

نخست وزیر ترکیه پس از سفر به ایران به آمریکا می رود

نخست وزیر ترکیه با اشاره به دعوت رئیس جمهوری آمریکا از وی برای سفر فوری به واشنگتن، از بررسی این موضوع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا از "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه تقاضا کرده است در روز 29 اکتبر جاری (7 آبان) به آمریکا سفر کند.

اردوغان در این باره اظهار اشت: هم اکنون در حال بررسی این پیشنهاد هستم و در صورت توافق در این باره ابتدا به ایران رفته و سپس مستقیما به آمریکا عزیمت خواهم کرد.

به نظر می رسد که اختلافات اخیر ترکیه با رژیم صهیونیستی اصلی علت این دعوت فوری از اردوغان باشد. در روزهای اخیر تنش در روابط آنکارا و تل آویو رو به افزایش نهاده است.

کد مطلب 965591

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