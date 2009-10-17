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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

یازرلو:

سه معلم در تهران به آنفلوانزای نوع A مبتلا شدند

سه معلم در تهران به آنفلوانزای نوع A مبتلا شدند

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه سه نفر از معلمان تهرانی به آنفولانزای نوع A دچار شده اند، گفت: تاکنون موردی از ابتلای دانش آموزان به این بیماری گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زکریا یازرلو روز شنبه در حاشیه مراسم نواختن زنگ پیوند اولیا و مربیان در مدرسه دخترانه شاهد هاجر منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این معلمان هم اکنون دوران استراحت را طی می کنند و پس از آن در مدارس محل کار خود برای ادامه تدریس حاضر خواهند شد.

وی همچنین در خصوص نظافت و تجهیز سرویسهای بهداشتی مدارس به صابون مایع گفت: گزارشی که چندی پیش از طریق یکی از شبکه های تلویزیونی در خصوص آلوده بودن سرویس بهداشتی یکی از مدارس پخش شد مربوط به قبل از بازگشایی مدارس بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس سرویس بهداشتی تمام مدارس به صابون مایع تجهیز شده اند، گفت: طرح هجرت 3 که در طول تابستان اجرا شد به تجهیز و نظافت مدارس پرداخته و مدارس از این حیث هیچ گونه مشکلی نداشته اند.

کد مطلب 965614

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