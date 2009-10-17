بهترین محصولات الکترونیکی را بشناسید/ معرفی بزرگترین نوآور تکنولوژیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه T3 همه ساله فهرستی از جالب ترین محصولات الکترونیکی سال را منتشر کرده و به بهترینهای این عرصه جوایزی را اعطا می کند.

برنده اصلی این جایزه، تلفن همراه "هیرو" محصول شرکت "اچ. تی. سی" است. سیستم عامل این تلفن همراه هوشمند "آندروئید" محصول گوگل است.

تلفن همراه هوشمند "هیرو" برنده جایزه اصلی

جایزه دوم به تلفن همراه "آی- فن" محصول اپل داده شد. همچنین لپ تاپ "مک بوک پرو" محصول شرکت استیو جابز توانست جایزه بهترین دستگاه کاری را دریافت کند.

تلفن همراه آی- فن محصول اپل

از میان دوربینهای عکاسی دیجیتالی، دوربین EOS50D محصول شرکت کانن رتبه اول را کسب کرد. همچنین در گروه تلویزیونها، تلویزیون UE محصول سامسونگ جایزه این بخش را دریافت کرد. به علاوه این تلویزیون توانست عنوان "سبزترین محصول سال" را به خود اختصاص دهد. رتبه دوم این گروه از آن تلویزیون براویا محصول شرکت سونی شد.

دوربین دیجیتال EOS50D محصول کانن

تلویزیون UE، سبزترین تلویزیون سال

تلویزیون باواریا

تلفن همراه "واکمن سری ایکس" محصول این شرکت ژاپنی نیز توانست عنوان بهترین محصول موزیکال را به دست آورد و IdeaPad S10E محصول شرکت "لینوو" به عنوان بهترین رایانه سال 2009 برگزیده شد.

تلفن همراه واکمن سری ایکس

سرویسها

ماهنامه T3 تنها به معرفی بهترین دستگاههای الکترونیک مصرفی اکتفا نکرد بلکه برندگان مقولات "سرویسها"، "بازیهای رایانه" و "شخصیتها" را هم اعلام کرد. به طوری که جایزه بهترین نوآوری سال 2009 به سرویس "موسیقی آنلاین" Spotify اعطا شد. این سرویس به کاربر اجازه می دهد که به صورت آنلاین به آرشیوی متشکل از 6 میلیون قطعه موسیقی گوش دهد.

مک بوک پرو، بهترین دستگاه کاری سال

عرضه سیستم عامل "آندروئید" محصول گوگل توانست جایزه بهترین "عرضه سرویس " سال را دریافت کند. همچنین گوگل عنوان بهترین مارک را کسب کرد.

IdeaPad S10E بهترین رایانه سال

آمازون به عنوان بهترین فروشنده آنلاین انتخاب شد. سرویس BBC iPlayer HD به عنوان بهترین سرویس رسانه ای و Call of Duty: World at War به عنوان بهترین بازی رایانه ای سال برگزیده شد.

شخصیتها

این ماهنامه انگلیسی، "جان رابیستین" را به عنوان بهترین شخصیت فعال در عرضه دستگاههای الکترونیک مصرفی کوچک انتخاب کرد. جان رابیستین مهندس فعال در تولد پخش کننده چند رسانه ای "آی- پاد" و رئیس فعلی هیئت مدیره شرکت "پالم" است. وی لقب بزرگترین نوآور تکنولوژیکی را دریافت کرد.