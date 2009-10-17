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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

رزمایش "عاشقان ولایت" سپاه ناحیه زنجان آغاز شد

رزمایش "عاشقان ولایت" سپاه ناحیه زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رزمایش "عاشقان ولایت" سپاه ناحیه زنجان از صبح شنبه در پادگان "مالک اشتر" سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان آغاز شد.

به کزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرمانده سپاه ناحیه زنجان با بیان اینکه این رزمایش در امتداد رزمایشهای استانی و در سه مرحله برگزار خواهد شد، ‌گفت:‌ در این رزمایش 10گردان عاشورا و دو گردان الزهرا به کارگیری خواهد شد.

سرهنگ رجب الماسی‌ ارتقای سطح توانمندی گردانهای شرکت کننده در رزمایش بر اساس جنگ نامتقارن در انجام ماموریتهای محوله، کسب آمادگی و حفظ انسجام در قالب اجرای عملیاتهای رزمی از جمله دفاع از کوی و برزن، کمین و ضدکمین و مقابله با ناآرامیها و اغتشاشات رااز اهداف اصلی این رزمایش اعلام کرد.

وی ارتقای دانش و مهارت نظامی اعضای گردانها، ارتقا بصیرت دفاعی، اعتقادی وسیاسی،‌ آمادگی دفاعی و جسمانی اعضای بسیج، ایجاد همگونی،‌ همسانی و همفکری در گردانها، حفظ و تقویت انسجام گردانها و آمادگی دایمی رااز دیگر اهداف برگزاری این رزمایش عنوان کرد.

سرهنگ  الماسی یادآورشد:‌ بسیجیان گردانهای شرکت کننده، در اجرای این رزمایش از تجهیزات و جنگ افزارهای سازمانی گردانها شامل، خمپاره60، آرپی جی7، دوشکا و تیربار گرینوف، قناسه و سلاح انفرادی استفاده خواهند کرد.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان افزود:‌ گردانهای مستقر در منطقه رزمایش هر کدام به صورت ترکیبی،‌ عملیات های دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات و مقابله با ناآرامیها را بر اساس تمرین ها و آموزش های قبلی انجام خواهند داد.

سرهنگ رجب الماسی شرکت در کلاسهای عقیدتی سیاسی، سیاسی، آموزش نظامی ، میدان تیر، امداد و نجات و آرام سازی رااز اهم برنامه های پیش بینی شده برای این رزمایش عنوان کرد.

کد مطلب 965633

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