رزمایش "عاشقان ولایت" سپاه ناحیه زنجان آغاز شد

به کزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرمانده سپاه ناحیه زنجان با بیان اینکه این رزمایش در امتداد رزمایشهای استانی و در سه مرحله برگزار خواهد شد، ‌گفت:‌ در این رزمایش 10گردان عاشورا و دو گردان الزهرا به کارگیری خواهد شد.

سرهنگ رجب الماسی‌ ارتقای سطح توانمندی گردانهای شرکت کننده در رزمایش بر اساس جنگ نامتقارن در انجام ماموریتهای محوله، کسب آمادگی و حفظ انسجام در قالب اجرای عملیاتهای رزمی از جمله دفاع از کوی و برزن، کمین و ضدکمین و مقابله با ناآرامیها و اغتشاشات رااز اهداف اصلی این رزمایش اعلام کرد.

وی ارتقای دانش و مهارت نظامی اعضای گردانها، ارتقا بصیرت دفاعی، اعتقادی وسیاسی،‌ آمادگی دفاعی و جسمانی اعضای بسیج، ایجاد همگونی،‌ همسانی و همفکری در گردانها، حفظ و تقویت انسجام گردانها و آمادگی دایمی رااز دیگر اهداف برگزاری این رزمایش عنوان کرد.

سرهنگ الماسی یادآورشد:‌ بسیجیان گردانهای شرکت کننده، در اجرای این رزمایش از تجهیزات و جنگ افزارهای سازمانی گردانها شامل، خمپاره60، آرپی جی7، دوشکا و تیربار گرینوف، قناسه و سلاح انفرادی استفاده خواهند کرد.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان افزود:‌ گردانهای مستقر در منطقه رزمایش هر کدام به صورت ترکیبی،‌ عملیات های دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات و مقابله با ناآرامیها را بر اساس تمرین ها و آموزش های قبلی انجام خواهند داد.

سرهنگ رجب الماسی شرکت در کلاسهای عقیدتی سیاسی، سیاسی، آموزش نظامی ، میدان تیر، امداد و نجات و آرام سازی رااز اهم برنامه های پیش بینی شده برای این رزمایش عنوان کرد.

