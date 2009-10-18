دانش آموزان روزانه باید یک میان وعده 300 تا500 کالری مصرف کند

الهه حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: دانش‌ آموزان در مدرسه باید از مواد خوراکی مناسب که در مدرسه عرضه می ‌شود یا از لقمه خانگی استفاده کنند، توصیه ما این است که استفاده دانش ‌آموزان از لقمه‌ خانگی در میان وعده بیشتر باشد.

وی افزود: مواد غذایی بوفه مدرسه باید دارای شرایطی از جمله مواد غذایی بسته‌ بندی شده، پروانه ساخت از وزارت بهداشت، علامت استاندارد، نام و نشانی کارخانه‌، تاریخ تولید و انقضا معتبر، درج ترکیبات تشکیل دهنده، ارزش غذایی، پوشش سالم و تمیز و در یک محیط بهداشتی باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بوفه مدارس باید انواع خشکبار شامل مغزهای بادام زمینی، بادام درختی، بادام هندی، فندق، پسته، کشمش، نخود‌چی، آجیل سویا، توت، انجیر خشک و همچنین خرما عرضه شود.

حسن پور بیان داشت: همچنین انواع میوه‌ های سالم، شسته و ضدعفونی شده در بسته ‌بندیهای یک نفره و انواع میوه‌ های خشک که دارای ویتامین هستند، در اختیار دانش‌ آموزان قرار گیرد.

کارشناس بهداشت و تغذیه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بیان داشت: نوشیدنیها‌ی مجاز انواع شیر، دوغ بدون گاز، ماء الشعیر، انواع آبمیوه‌ های طبیعی، آب معدنی و بیسکوییت ساده و سبوس‌دار و بدون کرم استفاد شود.

حسن پور ادامه داد: لقمه سالم شامل نان، پنیر و گردو، نان و تخم‌ مرغ، نان، پنیر و خیار، نان، پنیر و گوجه‌ فرنگی و نان، کره و عسل که در خانه تهیه می شود، برای بدن در حال رشد بچه ها مفید است.

وی یادآور شد: شرایط عرضه غذاهای گرم در بوفه مدارس شامل آشپزخانه ‌ای مطابق تبصره 3 ماده 2 آیین‌ نامه بهداشت محیط مدارس و استفاده از مواد غذایی در ظروف یکبار مصرف کاغذی است.

این مسئول ادامه داد: استفاده از ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی به دلیل اینکه در بحث زیست ‌محیطی، داغی غذا باعث سرطان زا شدن پلاستیک می‌شود، در مدارس ممنوع اعلام شد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: مواد غذایی که عرضه و فروش آن در پایگاه تغذیه سالم ممنوع اعلام شده انواع پفک، انواع یخمک، نوشابه‌های گازدار به غیر از ماءالعشیر، آدامس، شکلات، پاستیل، سوسیس و کالباس، سالاد الویه و هر مواد غذایی که فله ‌ای باشد، چیپس، آبنبات‌هایی که به دندان می‌چسبد، لواشک، آلو، آلوچه‌ ای که بسته ‌بندی‌ مجاز و پروانه ساخت نداشته باشد، از جمله موادغذایی و خوراکی است که عرضه و فروش آن در پایگاه تغذیه سالم ممنوع است.

وی اظهار داشت: نظارت و مدیریت بوفه مدارس در شهرستانهای استان تهران بر عهده کارشناسان سلامت و پیشگیری مناطق تابعه و سازمان، مسئولان بهداشت محیط، دانشگاه‌ های علوم پزشکی ایران، دانشگاه‌ های تهران و شهید بهشتی و مراکز بهداشت درمانی است.

کارشناس مسئول بهداشت سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: این دانشگاه‌ها در هر منطقه، یک مرکز بهداشت دارند که هر مرکز بهداشت، بهداشت محیط را برعهده داشته که آنها می‌توانند به مدارس ورود پیدا کنند.