متمرکز بودن سیستم آموزشی مانع از نوآوری در مدارس می شود

سعید پور سرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مدیر مدرسه عامل اجرایی و نماینده سازمان آموزش و پرورش در آموزشگاه است و باید تابع قوانین و مقررات وزارتی باشد و این در حالی است که بعضی از اولیاء خواسته ها و پیشنهاداتی دارند که مخالف بانص صریح مقررات آموزش و پرورش دارد.

کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان خراسان رضوی، مدیریت آموزشگاه را امری دشوار بیان کرد و گفت: با توجه به مباحث تعلیم و تربیت و آموزش و نابهنجاری ها و مشکلات موجود بحث ساماندهی تخصص ها و مهارت ها از سال گذشته اجرا شده است تا اگر هر یک از اولیاء داوطلبانه علاقمند به مشارکت در زمینه های مالی، تربیتی و آموزشی باشند از آنها به عنوان بازویی پرتوان در جهت اعتلای تعلیم و تربیت استفاده شود.

پور سرابی با اشاره به اینکه 24 تا 30 مهر به عنوان هفته پیوند اولیاء و مربیان نامگذاری شده است تصریح کرد: انجمن اولیاء و مربیان یک نهاد تربیتی متکی بر اندیشه معلمان و والدین برای تحکیم بین خانه و مدرسه و تحقق اهداف علیه آموزش و پرورش است.

وی هفته پیوند را نقطه شروعی برای تدوین برنامه ای جامع در مدارس ذکر کرد و افزود: مدیران مدارس می توانند در طی سال پنج مجمع به مناسبتهای انتخاب اعضاء انجمن جشن ملی روز دانش آموز زمان تحویل کارنامه دانش آموزان به اولیاء جشن ملی دهه فجر و هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار کنند و از ابتدای سال با اطلاع رسانی فعال برنامه های مدون و یکساله برای دعوت به مشارکت اولیاء داشته باشند.

پورسرابی هدف از هفته پیوند را شناساندن انجمن اولیاء و مربیان به والدین دانست و بر مشارکت و حضور پررنگ اولیا و مربیان آموزشگاهها تاکید کرد.

