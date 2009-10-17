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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

وزنه برداران معلول در پنجمین اردوی آمادگی حضور یافتند

وزنه برداران معلول در پنجمین اردوی آمادگی حضور یافتند

پنجمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی وزنه برداری معلولان کشورمان از امروز (شنبه) در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو که به منظور آماده‌ سازی وزنه برداران معلول جهت شرکت در رقابت‌های جهانی معلولان ویلچری و قطع عضو جهان برگزار می‌شود تا 9 آبان در آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ادامه خواهد یافت.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی وزنه برداری معلولان کشورمان با حضور 10 ورزشکار از استان‌های کرمانشاه، گیلان، تهران، خوزستان، اردبیل، آذربایجان غربی، تهران و اصفهان با مربیگری علی فخرآور از تهران و ایرج شیرانی از اصفهان برپا شده است.

نادر مرادی، سلمان گروسی، روح الله رستمی و حامد صلحی (تهران)، یوسف یوسفی و سامان رضی (گیلان)، صمد عباسی (کرمانشاه)، علیرضا قلعه ناصری (خوزستان)، سید محمود موسوی (اردبیل) و سیامند رحمان (آذربایجان غربی) نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی وزنه برداری معلولان ایران هستند.

مسابقات جهانی آیواس از 2 تا 11 آذرماه سالجاری در کشور هندوستان و در 10 رشته‌ ورزشی برگزار می شود.

کد مطلب 965648

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