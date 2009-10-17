وزنه برداران معلول در پنجمین اردوی آمادگی حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو که به منظور آماده سازی وزنه برداران معلول جهت شرکت در رقابتهای جهانی معلولان ویلچری و قطع عضو جهان برگزار میشود تا 9 آبان در آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ادامه خواهد یافت.
اردوی آمادهسازی تیم ملی وزنه برداری معلولان کشورمان با حضور 10 ورزشکار از استانهای کرمانشاه، گیلان، تهران، خوزستان، اردبیل، آذربایجان غربی، تهران و اصفهان با مربیگری علی فخرآور از تهران و ایرج شیرانی از اصفهان برپا شده است.
نادر مرادی، سلمان گروسی، روح الله رستمی و حامد صلحی (تهران)، یوسف یوسفی و سامان رضی (گیلان)، صمد عباسی (کرمانشاه)، علیرضا قلعه ناصری (خوزستان)، سید محمود موسوی (اردبیل) و سیامند رحمان (آذربایجان غربی) نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی وزنه برداری معلولان ایران هستند.
مسابقات جهانی آیواس از 2 تا 11 آذرماه سالجاری در کشور هندوستان و در 10 رشته ورزشی برگزار می شود.
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