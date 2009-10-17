فعالیت 115 مرکز خدماتی و تولیدی مرتبط با دامپزشکی در استان همدان

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: این تعداد از مراکز در هشت شهرستان استان همدان به صورت پراکنده فعال هستند.

کریمی مخصوص در این رابطه اضافه کرد: این مراکز شامل 50 مرکز جمع آوری شیر، 5 مرکز بسته بندی گوشت قرمز و سفید، 10 مرکز تولیدی خوراک دام، 15 مزرعه مرغ مادر، 7 مرکز خدماتی میادین عرضه دام، 7 مرکز پرورش شتر مرغ و 7 سردخانه، 6 مرکز پرورش اسب و 5 کشتارگاه دام در استان همدان است.

وی تصریح کرد: در 6 ماهه ابتدای سال جاری نیز پروانه فعالیت 3 شرکت پخش استانی دارو و مواد بیولوژیک همراه با اشتغال 12 نفر از دانش آموختگان رشته های دامپزشکی صادر شده است.

کریمی مخصوص یادآور شد: همچنین پروانه فعالیت 11 واحد درمانگاهی، مایه کوبی، داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی با اشتغال حدود 28 نفر از دانش آموختگان این رشته توسط این اداره کل صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان در ادامه خاطرنشان کرد: در نیمه سال جاری تعداد سه میلیون و 354 هزار و 791 قطعه طیور مورد کنترل و بازرسی بهداشتی قرار گرفته اند.

وی اعلام کرد: از این تعداد 25 هزار 849 قطعه غیرقابل مصرف تشخیص داده شده اند و ضبط و معدوم شده اند.