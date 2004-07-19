سميرا اصلان پور : نمي توانيم زندگي معصومين ( س ) را به رمان تبديل كنيم

خبرگزاري " مهر" - گروه فرهنگ و ادب : سميرا اصلان پور - نويسنده ، گفت : اصولا در مورد شخصيت هاي ديني و مذهبي ، نمي توان به آفرينش " رمان " فكر كرد ، اما گزينش و نگارش بخش قابل توجهي از زندگي ائمه اطهار ( ع ) ، با پرداخت داستاني امكان پذير است.

اين نويسنده درگفت و گو باخبرنگار ادبي " مهر"، با بيان اين مطلب افزود : درنگارش يك " رمان " و يا داستان ، مبنايي بايد مورد توجه نويسنده قرار بگيرد كه بخشي از اين مبنا ، طرح و استخوان بندي كار است .

سميرا اصلان پور كه " مبصر بعدي " را نوشته است ، تصريح كرد : استفاده از حوادث زائد و غير معمول در رمان ، معقول نيست و با منطق داستان نويسي همسويي ندارد ، درحالي كه زندگي واقعي يك فرد ، ممكن است سرشار از اين حوادث باشد.

اين نويسنده گفت : در واقع بخشي از تخيل نويسنده بايد وارد رمان شود ، در حالي كه در مورد ائمه اطهار ( س ) اين مسئله نمي تواند اتفاق بيافتد و حرف و حادثه اي به معصوم نسبت داده شود ، زيرا گناه و تحريف است.