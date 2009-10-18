نظام آموزش علمی - کاربردی برپایه تقاضا محوری است

ناصر پریز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مقابل مستمر و نهادینه شده دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعه یافته، موجب کارآوری بیش از پیش این دو نهاد در آن جوامع شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی خراسان رضوی تصریح کرد: جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله و چشم انداز 20 ساله، نیروی انسانی ماهر و کارآمد دارای نقش برجسته است که در این زمینه ارتباط بین بازار کار و دانشگاه امری ضروری است که این مهم توسط دانشگاه جامع در حال اجراست.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی - کاربردی رکن سوم آموزش عالی کشور در جهت اشتغال دانش محور است.

پریز با بیان این مطلب که برنامه درسی علمی کاربردی محدود به زمان و مکان نیست، افزود: در نظام علمی - کاربردی زمان سکون و تثبیت برای یک برنامه وجود ندارد و برنامه ها به صورت بسته نیستند که دلیل آن هم تنوع، تازگی و نوگرایی یعنی تغییر وظایف، ماموریت و تکنولوژی مربوط به آن شغل است.

وی نظام آموزش علمی - کاربردی را نظام آموزشی تقاضا محور معرفی کرد و افزود: دانش آموختگان این نظام کارگشا، کارآمد و کارآفرین هستند چون این آموزشها برخاسته از نیازهای شغلی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی خراسان رضوی ضمن یادآوری شانزدهمین سالگرد تاسیس این دانشگاه اقدامات انجام شده به همین مناسبت در استان خراسان رضوی را افتتاح چند مرکز جدید از جمله مرکز آموزش علمی - کاربردی میراث خراسان رضوی و مرکز آموزش علمی - کاربردی سرخس تشریح کرد.

وی همچنین از دیگر اقدامات انجام شده دانشگاه را در سالگرد تاسیس آن تجهیز برخی از مراکز استان به فناوری های جدید و امکانات آموزشی نظیر دیتا پرژکتور و ویژلایزر در مرکز علمی کاربردی مالیاتی مشهد برگزاری نمایشگاه کتاب با تخفیف 40 درصد در مرکز مدیریت صنعتی خراسان رضوی و برگزاری جشن بزرگداشت در مراکز جهاد دانشگاهی و تصمیم یار توس اعلام کرد.

پریز خاطرنشان کرد: مرکز جهاد دانشگاهی مشهد در جشنواره علمی – کاربردی کشور به عنوان مرکز نمونه و سمانه کریمی از مرکز جهاد کشاورزی مشهد به عنوان دانشجوی نمونه از خراسان رضوی انتخاب شدند.

وی گفت: از طریق فرآیند دانشگاه جامع علمی-کاربردی دانشجو علم و عمل گرفته شده از صنعت و حوزه های شغلی را از دانشگاه و حمایت کسب می کند و سپس خروجی محصول این نظام زمینه اعتماد به دولت و ارتقاء بهره وری بازار و صنعت را فراهم خواهد کرد.