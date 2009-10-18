اشتغال 12 هزار کارگر شهرک صنعتی سیمین دشت به خطر افتاده است

علی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این منطقه 85 هکتار مساحت دارد و 12 هزار کارگر در 180 واحد صنعتی موجود در آن مشغول فعالیت هستند.

وی احتمال فروش این شهرک صنعتی را به دلیل واقع شدن در حریم شهری را یادآور شد و اظهار داشت: مسئولان منطقه بیش از 10 سال است که برای اخذ مجوز این منطقه به عنوان شهرک صنعتی تلاش می کنند که تا امروز این تلاشها بی نتیجه مانده است.

فراهانی بر لزوم حمایت دولت از منطقه صنعتی سیمین دشت تاکید و تصریح کرد: دولت با حمایت از ثبت شهرک سیمین دشت به عنوان شهرک مجاز صنعتی علاوه بر حفظ فرصتهای شغلی موجود دغدغه 12 هزار نفر شاغلین در این شهرک را برطرف می کند.

رئیس هیئت امنای منطقه سیمین دشت اظهار امیدواری کرد که با تشکیل شهرکی به نام آبادگران سیمین دشت بتوان این شهرک را از خطر فروش حفظ کرد.