جشنواره کبوتر حرم نباید منحصر به سمنان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، امام جمعه سمنان ظهر شنبه در نشست اعضای ستاد دهه کرامت و جشنواره کبوتر حرم در سمنان گفت: این جشنواره باید برکات و نتایج زیادی برای افراد جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف افزود: مسئولان باید در برگزاری چنین جشنواره هایی به این موضوع توجه داشته باشند و تاحد امکان از صرف هزینه های سنگین خودداری کنند.

مدیرکل ارشاد استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اجرای 50 عنوان برنامه در دهه کرامت در استان سمنان گفت: این برنامه ها با محوریت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان برگزار می شود.

امیرعلی عموزاده از برگزاری پنجمین جشنواره ملی داستانهای کوتاه با عنوان کبوتر حرم در سمنان خبر داد و گفت: این جشنواره در قسمت داستانهای کوتاه در بخش های ملی، بین المللی و بخش ویژه برگزار می شود.

به گفته وی، پیروی از فرمایشات رهبری و اشاعه سیره امامان و معصومین و ایجاد نشاط معنوی در بین جوانان از اهداف برگزاری این جشنواره است.

عموزاده یادآور شد: این جشنواره 29 و 30 مهر ماه امسال در سمنان برگزار می شود.