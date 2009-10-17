استانهای خراسان با 23 کشور جهان ارتباط استانی برقرار کرده اند

محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در بین این کشورها روابط بین خراسان و پنجاب با تبادل گروه های آموزشی و علمی به مرحله عملی نزدیک شده است.

وی روابط بین دو کشور ایران و پاکستان را بسیار گسترده و پویا دانست و تاکید کرد: در نتیجه سفر استاندار سابق به ایالت پنجاب شاهد امضای تفاهمنامه استانی در زمینه های گوناگون علمی، فرهنگی و اقتصادی بودیم که حضور هیئتهای پاکستانی در زمینه های مختلف از دستاوردهای این تفاهمنامه است.

این دیپلمات ایرانی از سفر قریب الوقوع شهردار مشهد به ایالت پنجاب پاکستان خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور شهردار مشهد در پنجاب و امضای تفاهمنامه جدید شاهد تحکیم روابط به صورت گسترده بین دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان باشیم.