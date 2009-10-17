ناطقی قهرمان مرحله سوم تور آذربایجان شد/ حذف دو رکابزن افغانستانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم بیست و چهارمین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری تور بین‌المللی آذربایجان امروز (شنبه) در مسیر 129 کیلومتری تبریز - جلفا برگزار شد.

در پایان این مرحله از رقابت‌ها حسین ناطقی با رکورد 2 ساعت و 57 دقیقه و 19 ثانیه از تیم دانشگاه آزاد اسلامی به مقام قهرمانی رسید، مهدی سهرابی با 2 ثانیه اختلاف نسبت به ناطقی دوم شد و بهنام خسروشاهی با زمان 2 ساعت و 57 دقیقه و 21 ثانیه از تیم نیروی زمینی ارتش بر سکوی سوم ایستاد.

از حواشی مسابقه امروز می توان به برخورد دو رکابزن افغانستانی اشاره کرد. این دو ورزشکار خارجی پس از برخورد با یکدیگر موفق به ادامه مسابقه نشدند و بدین ترتیب از رسیدن به خط پایان بازماندند.

تا پایان مرحله دوم تور بین‌المللی آذربایجان تیم پتروشیمی تبریز در صدر جدول ایستاده است.

در ادامه این تور بین‌المللی فردا (یکشنبه) رکابزنان مسیری 6/99 کیلومتری را در کشور نخجوان طی خواهند کرد.

بیست و چهارمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری آذربایجان از 23 مهرماه آغاز و تا 28 مهرماه دنبال می شود. در این تور شش تیم خارجی و هشت تیم داخلی حضور دارند.