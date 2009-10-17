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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۳

برداشت برنج طارم آغاز شد

برداشت برنج طارم آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: کار برداشت برنج در 650 هکتار از مزارع این شهرستان طارم آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود زنگنه ظهر شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان زنجان افزود: سطح زیر کشت این محصول در سال جاری بالغ بر 900 هکتار بوده که با توجه به کم آبی و کاهش آبهای سطحی در اواسط فصل رشد محصول و همچنین نبود آب آبیاری و از بین رفتن حدود 27 درصد مزارع برنج، سطح قابل برداشت به این میزان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود که از این میزان سطح زیر کشت، در حدود 2250 تن شلتوک برداشت و پس از تبدیل، 1950 تن برنج سفید مرغوب از ارقام کیفی صدری، علی کاظمی، هاشمی به بازار عرضه شود. 

زنگنه افزود: ارزش محصول تولیدی در حدود 48 میلیارد ریال و تعداد بهره برداران شاغل این شهرستان در امر تولید برنج در حدود 1200 نفر برآورد می شود. کشت برنج در شهرستان طارم در حدود 60 درصد به صورت مستقیم و مابقی به صورت نشائی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: باتوجه به استراتژیک بودن این محصول در سطح کشور، مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در زمینه افزایش راندمان این محصول استراتژیک در واحد سطح اقداماتی نظیر تهیه و توزیع کودهای بیولوژیک، انواع کودهای ریزمغذی، کشت رقم پرمحصول فیروزان به صورت آزمایشی، کشت خشکه کاری در سه روستا، تکثیر و توزیع زنبور تریکوگراما جهت مبارزه بیولوژیک و نصب تله های ردیابی پروانه کرم خوار را انجام داده است.

شهرستان طارم در شمال استان زنجان و معروف به هندوستان ایران است برنج این منطقه به لحاظ کیفیت جزو بهترین نوع برنج های ایرانی است.

کد مطلب 965707

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