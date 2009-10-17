برداشت برنج طارم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود زنگنه ظهر شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان زنجان افزود: سطح زیر کشت این محصول در سال جاری بالغ بر 900 هکتار بوده که با توجه به کم آبی و کاهش آبهای سطحی در اواسط فصل رشد محصول و همچنین نبود آب آبیاری و از بین رفتن حدود 27 درصد مزارع برنج، سطح قابل برداشت به این میزان کاهش یافته است.



وی ادامه داد: پیش بینی می شود که از این میزان سطح زیر کشت، در حدود 2250 تن شلتوک برداشت و پس از تبدیل، 1950 تن برنج سفید مرغوب از ارقام کیفی صدری، علی کاظمی، هاشمی به بازار عرضه شود.



زنگنه افزود: ارزش محصول تولیدی در حدود 48 میلیارد ریال و تعداد بهره برداران شاغل این شهرستان در امر تولید برنج در حدود 1200 نفر برآورد می شود. کشت برنج در شهرستان طارم در حدود 60 درصد به صورت مستقیم و مابقی به صورت نشائی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: باتوجه به استراتژیک بودن این محصول در سطح کشور، مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در زمینه افزایش راندمان این محصول استراتژیک در واحد سطح اقداماتی نظیر تهیه و توزیع کودهای بیولوژیک، انواع کودهای ریزمغذی، کشت رقم پرمحصول فیروزان به صورت آزمایشی، کشت خشکه کاری در سه روستا، تکثیر و توزیع زنبور تریکوگراما جهت مبارزه بیولوژیک و نصب تله های ردیابی پروانه کرم خوار را انجام داده است.

شهرستان طارم در شمال استان زنجان و معروف به هندوستان ایران است برنج این منطقه به لحاظ کیفیت جزو بهترین نوع برنج های ایرانی است.