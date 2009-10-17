2500 خیر سلامت در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید رضا نیری ظهر شنبه در جریان بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند با بیان اینکه خیرین کشور ارقام قابل توجهی را در جهت توسعه خدمات بهداشتی و درمانی کشور کمک کرده اند، افزود: هرچند روند کنونی حضور خیرین در بحث سلامت نسبت به گذشته ارتقا یافته است ولی بازهم این روند نیازمند توسعه و توجه ویژه مسئولان و خیرین است.

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور اضافه کرد: از زمان تشکیل مجمع خیرین تاکنون درصد قابل توجهی از خدمات بیمارستانی و کارهای درمانی کشور به دست خیرین صورت گرفته است.

این مسئول با بیان اینکه مجمع خیرین سلامت در مراکز تمام استانهای کشور تشکیل شده است، عنوان کرد: این مجمع با یکپارچه شدن می تواند در جهت شتاب دهی به روند توسعه بخش بهداشت و درمان استانها نقش موثری داشته باشد.

نیری به محرومیت و مشکلات اقتصادی خراسان جنوبی اشاره کرد و بیان داشت: رفع مشکلات بهداشتی در این استان بسیار مشکل بوده و نیازمند توجه بیشتر خیرین و مسئولان است.

وی با اشاره به عدم ساماندهی خدمات درمانی بیمارستانهای دولتی، تصریح کرد: با خودگردان شدن بیمارستان های دولتی خدمات رسانی به رغم حضور بهترین متخصصین به لحاظ نبود ابزار مناسب و تجهیزات درمانی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور در پایان بر تعیین استان معین در راستای گسترش خدمات رسانی تاکید کرد و یادآور شد: این امر موجب تغییر فرهنگ کمک رسانی و توزیع مناسب خدمات و امکانات درمانی بین بیمارستان های مجموعه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این آئین به قدمت 64 ساله بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند اشاره کرد و گفت: این بیمارستان 150 تخت مصوب دارد که از این تعداد در حال حاضر 120 تخت فعال است.

مراد هاشمزهی به گسترش جمعیتی استان و جوابگو نبودن فضاهای درمانی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در سفر هیئت دولت به این استان ساخت بیمارستان 200 تختخوابی در پردیس دانشگاه مصوب شد که جایگزین فضاهای قدیمی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از لحاظ درآمدزایی و اقتصادی دچار محرومیت است، اظهار داشت: در این استان اکثرا بیماران زمانی مراجعه می کنند که نیازمند درمان بیشتر و پرداخت هزینه هنگفت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان تجهیزات پزشکی و فضاهای پزشکی را از مهمترین مشکلات بخش درمان این استان برشمرد و خاطرنشان کرد: در راستای بهبود وضعیت بیماران سوله حوادث غیر مترقبه با متراژ هزار و 500 متر در بیمارستان امام رضا(ع) در دست اجراست.