فرودگاه بين المللي امام خميني 15 مرداد ماه سالجاري بازگشايي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد خرم وزير راه و ترابري با بيان اينكه اگر فرودگاه امام طبق برنامه پيش مي رفت، بهره برداري از اين فرودگاه تا 12 سال ديگر به طول مي انجاميد گفت: با بر طرف شدن تمام مشكلات فرودگاه امام 15 مرداد ماه سال جاري بازگشايي مي شود.

وي اضافه كرد: فرودگاه به لحاظ امنيتي هم اكنون مشكلي ندارد و همه دستگاهها اعم از سپاه ، اطلاعات و حفاظت فرودگاه صورت جلسه امنيتي را امضا كرده اند. به گفته وي اطراف فروگاه امام 240 دوربين نصب شده است.



خرم تصريح كرد اگر تكليف BOT و واگذاري فرودگاه امام روشن نمي شد ، عملياتي شدن فرودگاه منتفي مي شد.

وي با اشاره به اينكه هزينه احداث فرودگاه امام 256 ميليارد تومان است، افزود: در طي دو سال گذشته 120 ميليارد تومان براي ساخت اين فرودگاه هزينه شده است .

وي افزود: فرودگاه امام فعلا به هتل نياز ندارد و كمتر از دو سال ديگر يك هتل چهار ستاره توسط بخش خصوصي در اين مكان احداث خواهد شد.

خرم در مورد برگزاري مناقصه واگذاري فرودگاه امام گفت: درواگذاري فرودگاه امام ، 16 شركت داخلي و 15 شركت خارجي شركت كردند كه پس از بررسي هاي لازم پنج شركت انتخاب شده و از اين پنج شركت دو شركت اعلام انصراف كردند كه درنهايت به شركت تركيه اي تاو واگذار شد.

وي با ذكر اينكه شركت تاو براي احداث و. بهره برداري از فرودگاه امام با يك شركت اتريشي شريك شده است، افزود: اين شركت تاكنون 10 ميليون دلار تجهيزات براي فرودگاه امام از آلمان خريداري كرده است.

خرم افزود: طبق اصل 127 قانون اساسي وزارت راه هيچ تخلفي انجام نداده و تمام مراحل و برگزاري مناقصه هاي مربوط به فرودگاه امام روال عادي خود را طي كرده است .

وي افزود: همچنين شركت تركيه اي تاو كترينگ و كارگو فرودگاه را ظرف يكسال، ترمينال فرودگاه را ظرف دو سال و هتل 4 ستاره فرودگاه امام را ظرف 5/1 سال به روش BOT احداث مي كند.



وزير راه و ترابري با بيان اينكه ظرف دو سال آينده مترو از تهران به فرودگاه امام احداث خواهد شد گفت: همزمان با بهره برداري از فاز دوم فرودگاه امام اين كار صورت خواهد گرفت.



وي همچنين از رفع مشكل سوخت فرودگاه امام خبر داد و گفت: تست مخزن نيز انجام شده و آماده بهره برداري است.

