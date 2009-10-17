گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی از مسئولان این سازمان به عنوان رصدگران مسائل فرهنگی جامعه یاد کرد که وظیفه آنان رصد رویدادهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و گزارش آنهاست. حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد در جمع مسئولان دفاتر و کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان این مطلب افزود: موضوعها، نیازها و آسیبهای اجتماعی هر منطقه متفاوت از دیگر نقاط کشور و حتی سایر نقاط یک استان هستند و به همین لحاظ مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی در شهرستانها نمی‌توانند در ارتباط با طراحی برنامه های مختلف مذهبی و فرهنگی به همه مناطق با یک چشم بنگرند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: هشتصد نفر از مداحان اهل بیت⁮(ع) در قالب موسسات آموزش مداحی زیر نظر این اداره کل، دوره های آموزشی را طی می کنند. حجت‌الاسلام سید حسین بهشتی نژاد در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی اصفهان ضمن تسلیت شهادت حضرت امام صادق ⁮(ع) افزود: حضرت امام صادق⁮(ع) در حدود سی سال توانستند بیش از چهار هزار شاگرد تربیت کنند و امروز وظیفه ماست که از میراث گرانبها و بی بدیل آن امام همام محافظت کنیم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: تبلیغ در عرصه‌‌ دین وظیفه‌‌ خطیری است که هر کسی توانایی انجام آن‌را ندارد زیرا اگر شخصی در انتقال پیام دین ناتوان باشد، به ساحت دین ضربه وارد می‌کند. حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی در دیدار با جمعی از متولیان مساجد شهر کرمانشاه اضافه‌کرد: امام جماعت رکن اصلی هر مسجد بوده و هیأت امنا و مومنین نیز دیگر محور‌های این مکان‌مقدس هستند که اگر به‌صورت هماهنگ و منسجم عمل کنند، جایگاه آن مسجد ارتقا می‌یابد.

- رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از شناسایی هزار و 550 مداح اهل بیت(ع) در سراسر این استان خبر داد.علیرضا زرقانی خاطرنشان کرد: کانون مداحان یکی از کانونهایی است که اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران به تازگی به ساماندهی و رسیدگی به آن می‌پردازد. وی افزود: اعزام 15 نفر از مداحان استان به جلسات آموزشی مداحان تهران، تهیه و توزیع هزار و 500 جلد جزوه مقتل و کتب کف دستی اشعار اهل بیت(ع) به مداحان و تجلیل از مداحان پیشکسوت از جمله اقداماتی است که در نیمه نخست امسال توسط این اداره کل برای مداحان استان انجام گرفته است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در مراسم تجلیل از قرآن آموزان موسسه بیت‌النور بندرعباس با اشاره به گسست بین نسل‌ای جوامع مختلف گفت: مولفه‌های مذهبی، تنها مسیر درست انتقال ارزشها به نسلهای آینده است. حجت الاسلام دکتر سیدشکرالله ‌زندوی افزود: برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، بهترین راه پناه بردن به دامان قرآن است و جوانان ما هر چه بیشتر با قرآن مانوس باشند، در مقابل توطئه‌های دشمنان مقاومتر خواهند بود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان در نشست مبلغین، روحانیون، ائمه جماعات و مسئولان دستگاه‌های اداری استان زنجان گفت: ارتقای بصیرت در جامعه موجب یافتن راه سعادت می شود که این راه سعادت همان پیروی از ولایت فقیه است. حجت‌الاسلام علی دشتکی به نقش امام صادق(ع) در توسعه علوم در اسلام اشاره و عنوان کرد: امام صادق(ع) نقش بسزایی در رابطه با پیشرفت و توسعه علم و استفاده از فن‌آوری در آن زمان داشته و شاگردان بسیار ارزشمندی را در جامعه اسلام و تشیع تربیت کرد.

- سرپرست نمایندگی تبلیغات اسلامی کیاکلای مازندران گفت: اگر در جامعه به قرآن عمل نشود، فساد جامعه را فرا می گیرد. حجت الاسلام قاسم روحانی فرد در جلسه ماهانه مربیان قرآن کریم که در محل نمایندگی تبلیغات اسلامی کیلاکلا برگزار شد، افزود: دنیای امروز آنگونه که باید به قرآن بنگرد نمی نگرد و غرب به قرآن پشت کرده و متحمل زیانها و جنایتهای زیادی شده است.

- عضو شورای برنامه‌ریزی سازمان دارالقرآن کشور صبح امروز در اولین نشست شورای قرآن شهرستان نور از صدور مجوز برای 800 مرکز و مؤسسه قرآنی توسط دارالقرآن کشور خبر داد. سعید قربانی در این نشست با اشاره به رتبه نخست در بخش صدور مجوز و ساماندهی مراکز و موسسات قرآنی در کشور خاطرنشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران با صدور مجوز احداث 104 موسسه و خانه قرآن توانسته است که در سطح کشور رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.