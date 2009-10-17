تئاتر ماه بعد از فجر جدیترین جشنواره تئاتری ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه در دومین روز خود میزبان پنج اثر صحنهای "محرمنامه"، "مرگ در ساعت مرغابی"، "اسب عصاری"، "اینجا کسی هست" و "بی تو مهتاب شبی" بود. در این بین حضور تماشاگران و علاقمندان به تئاتر در دومین روز جشنواره نیز همچون روز اول قابل توجه بود.
در این بین هنرمندان و شرکتکنندگان در جشنواره ششم تئاتر ماه که آثار خود را در دومین روز به صحنه بردند نظرات مختلفی درباره برگزاری جشنواره و جایگاه آن ارائه کردند. مالک حدپور سراج نویسنده و کارگردان "اینجا کسی هست" مشکل عمده کار خود را نداشتن سالن تمرین ذکر کرد.
البته به گفته وی سالن تمرین به گروه وی نیز اختصاص پیدا کرده بود ولی به دلیل نامناسب بودن ساعت اختصاص سالن از مکانهای دیگر برای تمرین نمایش خود استفاده کرده است. البته به اعتقاد وی کم بودن زمان میان مرحله بازبینی و اجرای در جشنواره نیز یکی دیگر از مشکلات موجود برای ان کارگردان و گروهش بوده است.
سراج معتقد است در برگزاری جشنواره تئاتر ماه باید مراکز و نهادهای دیگر هم مشارکت داشته باشند زیرا این جشنواره بعد از تئاتر فجر از جدیترین جشنوارههای تئاتری است. این هنرمند در چهارمین دوره حضور در جشنواره تئاتر ماه این جشنواره را حرکتی مثبت در روند تئاتر میداند که فرصتی برای بروز و ظهور آثار مختلف از هنرمندان عرصه تئاتر است.
امیر مولوی بازیگر نمایش "مرگ در ساعت مرغابی" به کارگردانی سعید نجفیان جشنواره ششم تئاتر ماه را به لحاظ برگزاری و عمل به تعهدات ستادی جشنواره در شرایط مثبتی دانست. وی معتقد جشنواره تئاتر ماه جشنواره پربار است که گروههای معتبر و توانایی در آن بخصوص دوره ششم حضور پیدا کردهاند و کارهای پرمحتوایی در این جشنواره اجرا میشوند.
وی هماهنگیهای لازم برای سالن تمرین و پرداخت کمک هزینه و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای اجرا را مناسب دانست و دلیل آن را تجربهاندوزی ستاد برگزاری جشنواره طی پنج دوره گذشته جشنواره دانست. این هنرمندان تئاتر وجود خروجی و جمعبندی مناسب از جشنواره را راهکاری برای ایجاد بستری مناسب برای حضور جوانان مستعد تئاتری در این عرصه میداند.
مولوی معتقد است ستاد برگزاری جشنواره در دورههای گذشته موضوعی خاص را مد نظر داشت و در شرایط خاصی متون دیده میشد ولی به دلیل ماندگاری یک اندیشه جهتدار بودن اندیشه از جشنواره گرفته و باعث شد موضوع آزاد باعث جذب گروهها و هنرمندان جوان تئاتر شود.
بازیگر نمایش "مرگ در ساعت مرغابی" شتابزدگی در برگزاری جشنوارهها را مناسب ندانست و برگزاری پیاپی جشنوارههای ایثار، ماه و رضوی را دلیلی برای نبودن فرصت کافی برای حضور هنرمندان در این عرصهها دانست. وی معقتد است باید فاصلهای میان این حجم موضوعات فرهنگی و انتقال آنها از طریق تئاتر وجود داشته باشد.
اما کاوه مهدوی نویسنده و کارگردان نمایش "اسب عصاری" معتقد است بیشتر از ستاد برگزاری جشنواره این کارگردانها هستند که مدام تعهد میدهند تغییراتی در اجرا و طراحی صحنه و دیالوگها ایجاد کنند. وی مسائلی همچون امکان داشتن سالن تمرین و دریافت کمکهزینه را موضوعی تکراری دانست.
مهدوی درگیر شدن کارگردان با چنین موضوعاتی را باعث تحلیل رفتن کارگردان میداند. وی جشنواره تئاتر ماه را فرصتی برای اجرای اثر یک کارگردان تئاتری دانست و معتقد است که این جشنواره با برگزاری شش دوره باید دارای بخشهای متنوعتری باشد و توانایی آن را دارد که به صورت بینالمللی برگزار شود.
وی برگزاری جشنواره را به عنوان یک هدف امری مناسب ندانست و اجرای عمومی آثار شرکت کننده در جشنواره را نتیجه نهایی و برآیند کلی یک جشنواره نظیر تئاتر ماه ذکر کرد. این هنرمند جوان تئاتر وجود تغییرات در روند برگزاری جشنواره را راهکاری مناسب دانست که برگزار کنندگان جشنواره تئاتر ماه باید به آن توجه کنند.
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