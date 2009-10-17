منتظر دیدار با جعفر پناهی در هندوستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه بنگال به سیدمهدی نبیزاده آمده است: ما برگزارکنندگان جشنواره فیلم بمبئی بیصبرانه در انتظار رسیدن کارگردان شهیر ایرانی جعفر پناهی و استقبال از ایشان در این شهر بودیم. واقعیت این است که شرکت ایشان به عنوان عضو هیئت داوران در این جشنواره انعکاسی وسیع در رسانههای داخلی و بینالمللی داشت که با خبر ناگهانی و نگرانکننده ممانعت دولت ایران از خروج ایشان روبرو شدیم.
در ادامه این نامه میخوانیم: آقای پناهی در هند بسیار شناختهشده است و از محبوبیتی استثنایی در میان فیلمدوستان هندی برخوردار است. نمایش مرتب فیلمهایشان در تلویزیون و جشنوارههای هند و حضور پررنگ شخص جعفر پناهی در گردهماییهای فرهنگی در هندوستان بیانگر این محبوبیت است. جناب سفیر ، علت نوشتن این نامه با توجه به روابط دوستانه میان دو کشور یادآوری این مطلب است که عدم حضور این کارگردان انعکاسی بسیار نامطلوب در رسانههای هندی و بینالمللی خواهد داشت.
رئیس جشنواره فیلم بمبئی ادامه داده است: از نظر شهروندان هند که احترام و علاقهای بیاندازه برای ملت بزرگ ایران قائلند و به خصوص هنرمندان و فیلمسازان شما را گرامی میدارند، این قبیل اتفاقها ناگزیر منجر به سرخوردگیهای غیر ضروری، واکنشهای منفی و همچنین تاثیر نامطلوب در روابط فرهنگی میان دو کشور خواهد شد.
بنگال در پایان نوشته است: اینجانب به عنوان فیلمساز به ویژه در مقام ریاست آکادمی تصاویر متحرک بمبئی مایلم از لطف شما به کشورم و هنرمندان هندی بهره جسته تقاضا کنم از هر گونه اقدام برای تسهیل سفر آقای پناهی به هندوستان دریغ و کوتاهی نفرمائید. با توجه به اینکه ویزای ایشان قبلا توسط سفارت هند صادر شده، سفرشان هنوز ممکن است. ما بیصبرانه در انتظار دیدار آقای پناهی در جشنواره بمبئی هستیم.
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