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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

نامه رئیس جشنواره بمبئی:

منتظر دیدار با جعفر پناهی در هندوستان هستیم

منتظر دیدار با جعفر پناهی در هندوستان هستیم

شیام بنگال رئیس جشنواره فیلم بمبئی در نامه‌ای خطاب به سفیر ایران در هند خواستار همکاری دولت ایران برای سفر جعفر پناهی به این کشور و حضور در هیئت داوری یازدهمین جشنواره فیلم بمبئی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه بنگال به سیدمهدی نبی‌زاده آمده است: ما برگزارکنندگان جشنواره فیلم بمبئی بی‌صبرانه در انتظار رسیدن کارگردان شهیر ایرانی جعفر پناهی و استقبال از ایشان در این شهر بودیم. واقعیت این است که شرکت ایشان به عنوان عضو هیئت داوران در این جشنواره انعکاسی وسیع در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی داشت که با خبر ناگهانی و نگران‌کننده ممانعت دولت ایران از خروج ایشان روبرو شدیم.

در ادامه این نامه می‌خوانیم: آقای پناهی در هند بسیار شناخته‌شده است و از محبوبیتی استثنایی در میان فیلم‌دوستان هندی برخوردار است. نمایش مرتب فیلم‌هایشان در تلویزیون و جشنواره‌های هند و حضور پررنگ شخص جعفر پناهی در گردهمایی‌های فرهنگی در هندوستان بیانگر این محبوبیت است. جناب سفیر ، علت نوشتن این نامه با توجه به روابط دوستانه میان دو کشور یادآوری این مطلب است که عدم حضور این کارگردان انعکاسی بسیار نامطلوب در رسانه‌های هندی و بین‌المللی خواهد داشت.

رئیس جشنواره فیلم بمبئی ادامه داده است: از نظر شهروندان هند که احترام و علاقه‌ای بی‌اندازه برای ملت بزرگ ایران قائلند و به خصوص هنرمندان و فیلمسازان شما را گرامی می‌دارند، این قبیل اتفاق‌ها ناگزیر منجر به سرخوردگی‌های غیر ضروری، واکنش‌های منفی و همچنین تاثیر نامطلوب در روابط فرهنگی میان دو کشور خواهد شد.

بنگال در پایان نوشته است: اینجانب به عنوان فیلمساز به ویژه در مقام ریاست آکادمی تصاویر متحرک بمبئی مایلم از لطف شما به کشورم و هنرمندان هندی بهره جسته تقاضا کنم از هر گونه اقدام برای تسهیل سفر آقای پناهی به هندوستان دریغ و کوتاهی نفرمائید. با توجه به اینکه ویزای ایشان قبلا توسط سفارت هند صادر شده، سفرشان هنوز ممکن است. ما بی‌صبرانه در انتظار دیدار آقای پناهی در جشنواره بمبئی هستیم.

کد مطلب 965754

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