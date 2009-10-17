دشمنان نظام در صدد سوء استفاده از غفلت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت حادثه 24 مهر ماه در مسجد جامعه کرمان اظهار داشت: دشمنان اسلام همیشه درصدد ضربه زدن به مقدسات اسلام به عنوان مهمترین عامل موفقیت مسلمانان هستند.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در حراست از ارزشهای اسلام و انقلاب گفت: همیشه باید در عرصه های مختلف هوشیاری خود را در راستای حفظ این ارزشها حفظ کنیم زیرا دشمنان نظام از غفلت جامعه سوء استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف دشمن از جنگ نرم براندازی نظام است گفت: دشمن با 8 سال جنگ تحمیلی نتوانست به انقلاب ایران آسیب برساند و امروز به جنگ نرم روی آورده است که برای مقابله با این دسیسه نیز هوشیاری مردم الزامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به حادثه مسجد جامعه کرمان گفت: مسجد همیشه به عنوان پایگاه مذهبی مردم مطرح بوده است و هدف حکومت پهلوی نیز ضربه زدن به این پایگاه و ایجاد ترس و وحشت در مردم بود که نه تنها چنین نشد بلکه این حادثه نقطه عطف مبارزات مردم کرمان در مقابل حکومت طاغوت و لکه ننگ پهلوی لقب گرفت.

حجت الاسلام عرب پور افزود: این حادثه به مردم نشان داد که حکومت طاغوت هیچ وابستگی به مذهب ندارد و در راه بقاء خود مقدسات را هم زیر پا می گذارد.