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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

شهردار کرمان:

کرمان با کمبود ایستگاه آتش نشانی مواجه است

کرمان با کمبود ایستگاه آتش نشانی مواجه است

کرمان - خبرگزاری مهر: ابوالقاسم سیف الهی گفت: طبق استانداردهای ایمنی شهر کرمان با کمبود ایستگاه آتش نشانی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیف الهی ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی ایستگاه شماره 10 آتش نشانی کرمان گفت: هم اکنون در شهر کرمان شش ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که با توجه به جمعیت شهر کرمان در حال حاضر با کمبود مواجه هستیم.

وی گفت: طبق استانداردهای ایمنی به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی نیاز است و برای رسیدن به این آمار چهار ایستگاه دیگر در کرمان باید ساخته شود.

وی با اشاره در حال ساخت بودن این ایستگاهها گفت: ایستگاه شماره 10 آتش نشانی کرمان با همکاری اداره کل سوانح و حوادث غیر مترقبه استان ساخته خواهد شد و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

شهردار کرمان افزود: هزینه ساخت هر ایستگاه آتش نشانی 400 میلیون تومان برآورد می شود و یک میلیارد تومان هزینه نیز صرف تجهیز این مراکز خواهد شد.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این ایستگاههای زمان 4 دقیقه برای رسیدن امدادگران به محل حادثه محقق خواهد شد.

کد مطلب 965775

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