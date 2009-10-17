کرمان با کمبود ایستگاه آتش نشانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیف الهی ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی ایستگاه شماره 10 آتش نشانی کرمان گفت: هم اکنون در شهر کرمان شش ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که با توجه به جمعیت شهر کرمان در حال حاضر با کمبود مواجه هستیم.

وی گفت: طبق استانداردهای ایمنی به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی نیاز است و برای رسیدن به این آمار چهار ایستگاه دیگر در کرمان باید ساخته شود.

وی با اشاره در حال ساخت بودن این ایستگاهها گفت: ایستگاه شماره 10 آتش نشانی کرمان با همکاری اداره کل سوانح و حوادث غیر مترقبه استان ساخته خواهد شد و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

شهردار کرمان افزود: هزینه ساخت هر ایستگاه آتش نشانی 400 میلیون تومان برآورد می شود و یک میلیارد تومان هزینه نیز صرف تجهیز این مراکز خواهد شد.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این ایستگاههای زمان 4 دقیقه برای رسیدن امدادگران به محل حادثه محقق خواهد شد.

