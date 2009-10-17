برنامه های جدید اعزام نیروی کار به خارج از کشور

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر یکی از مهم‌ترین برنامه های خود را تقویت و توسعه شرایط اعزام نیروی کار به خارج از کشور اعلام کرد و گفت: در این زمینه تلاش بر این است تا به هدف برنامه برسیم.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: ایجاد فرصتهای شغلی از طریق اعزام نیروی کار به خارج از کشور می تواند یکی از اقدامات اصلی وزارت کار برای توسعه اشتغال در دوره جدید محسوب شود.

تقویت کاریابیها

شیخ الاسلامی با اعلام اینکه برای این بخش هدف گذاری به صورت تعیین عدد دیده نشده است، تصریح کرد: حمایت از توسعه و تقویت کاریابیهای خارجی در کنار افزایش تعداد وابسته های کار در خارج از کشور از اهداف این بخش است.

وی افزود: در حال حاضر کشور ما فقط در قطر، استرالیا و کویت وابسته کار دارد و اگر بتوانیم تعداد این کشورها را به عنوان مثال به 30 کشور افزایش دهیم، می توانیم 30 فرصت جدید کسب و کار داشته باشیم.

افزایش وابسته های کار

به گفته وزیر کار وامور اجتماعی اگر از طریق افزایش وابسته های کار در خارج از کشور بتوانیم نیروهای کار جدیدی را اعزام کنیم، در واقع فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد شده است.

شیخ الاسلامی از درخواست کشور آفریقای جنوبی از ایران برای اعزام هزار نفر مهندس در زمینه خدمات فنی و مهندسی خبر داد و افزود: از این طریق می توانیم تعدادی نیروی کار ماهر و کارگرانی که توانایی های دیگر دارند نیز به خارج از کشور اعزام کنیم. مواردی از این دست نیز می تواند جزو اقدامات وزارت کار محسوب شود.

اعزام نیروی کار برنامه چهارم

به گزارش مهر، اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور از برنامه های اشتغالی دولت نهم و پیش بینی برنامه چهارم توسعه بوده است که متاسفانه در این بخش به دلایل مختلفی از جمله عدم تخصص نیروی کارایرانی دستاورد خوبی حاصل نشد.

کارگر ارزان خارجی

مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی دلایلی مانند نداشتن تخصص، مسلط نبودن به زبان انگلیسی، گرانتر بودن نیروی کار ایرانی نسبت به برخی کشورهای آسیایی مانند پاکستان و فیلیپین و همچنین توجه کشورهای هدف به نیروهای فنی و ماهر را باعث عدم توفیق کشور در این بخش اعلام کرده اند.

سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم، راهکار حل این مشکل را حرکت به سمت اعزام نیروهای متخصص و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی اعلام کرده بود. در این زمینه کاریابیهای خارجی نیز اعلام کردند هیچ دستاوردی در اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر در 4 سال گذشته نداشته اند.