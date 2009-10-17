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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از دانمارک/

نعمتی تکواندوکار آذربایجانی را شکست داد

نعمتی تکواندوکار آذربایجانی را شکست داد

آخرین تکواندوکار عضو تیم ملی بانوان کشورمان در مسابقات جهانی دانمارک مبارزات خود را با پیروزی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دانمارک، فاطمه نعمتی که سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا اولین طلای آسیایی را برای تکواندو بانوان ایران کسب کرده است، اولین دیدار خود در مسابقات جهانی دانمارک را با برتری مقابل نماینده آذربایجان پشت سرگذاشت.

وی که در دور نخست استراحت داشت، در دور دوم به مصاف "گولیوا" از آذربایجان رفت و توانست به برتری 14 بریک دست یابد.

نعمتی در راند اول این مبارزه به برتری 5 بر صفر رسید، در راند دوم هم 5 امتیاز دیگر گرفت و 10 برصفر پیش افتاد. وی در راند سوم مبارزه را اداره کرد و توانست روی ضدحملات 4 امتیاز کسب کند. حریف با دو اخطار سرداور به نعمتی یک امتیاز دریافت کرد و در نهایت هم نماینده ایران با برتری 14 بر یک به دور سوم راه یافت.

بانوی تکواندوکار ایرانی در دور سوم مسابقات جهانی دانمارک با برنده مبارزه تکواندوکاران قزاقستان و یونان روبرو می شود.

کد مطلب 965784

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