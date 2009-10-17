بیشترین احکام صادره محاکم قضایی در مرکز مازندران مربوط به تصادفات بود

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی بغد از ظهر شنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری، 13 هزار و 953 فقره پرونده وارد دادگاه های عمومی ساری شد که 137 هزار و 953 فقره پرونده وارد دادگاه های عمومی ساری شد که 137 هزار و 723 فقره آن مختومه شد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع پرونده های وارده هفت هزار و 203 فقره حقوقی و شش هزار و 750 فقره جزائی هستند، افزود: شش هزار و 958 فقره پرونده حقوقی و شش هزار و 765 فقره پرونده جزائی مختومه شد که در مقایسه با نیمه نخست سال قبل در پرونده های حقوقی با کاهش و در پرونده های جزایی با افزایش روبرو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: صدور 630 فقره حکم پرداخت مهریه، 90 فقره استرداد جهیزیه، 274 مورد نفقه، 220 مورد حکم تمکین، 48 مورد حضانت، 45 مورد ملاقات فرزند، 123 مورد پرونده کفالت، 8 مورد فرزند خواندگی، 32 فقره ازدواج مجدد و 50 مورد ثبت واقعه ازدواج در 6 ماهه اول سال 88 انجام شد.

موسوی بیشترین آمار احکام صادره را مربوط به تصادفات دانست و گفت: در شش ماهه اول امسال در ساری در دو دانگه و کلیجان رستاق، 909 مورد پرونده تصادف داشتیم که 830 فقره آن منتهی به صدور رأی در دادگاه های عمومی انقلاب شد.

وی همچنین به 590 فقره پرونده سرقت، 383 درگیری منتهی به حزب و جرح عمدی، 189 فقره چک بلامحل و صدور رأی در دادگاههای جزائی و 138 فقره صدور رأی در خصوص کلاهبرداری اشاره کرد.

رئیس کل دادگاه های عمومی مرکز استان با اشاره به ورود 16 فقره پرونده اختلاس کارکنان دولت در شش ماهه اول سال جاری به دادگاه اظهار داشت: 13 مورد از این تعداد منتهی به صدور رأی شد که این آمار نسبت به سال های قبل کاهش چشمگیری داشت.

موسوی گفت: دو میلیارد و 740 میلیون ریال در سال 88 به این بخش اختصاص داشت که متهمان موظف به پرداخت 2 میلیارد و 142 میلیون ریال آن شدند و در این خصوص رأی صادر شد.

به گفته وی،99 درصد شاکیانی که از کارمندان خود شکایت کردند مربوط به بانک های ملی، تجارت و ملت و یک مورد نیز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است.