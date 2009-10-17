پیش بینی هفت خط معاینه فنی خودرو در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم بابازاده ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک استان زنجان با اشاره به بررسی های به عمل آمده در رابطه با راه اندازی مراکز مکانیزه معاینه فنی افزود: برای وسایل نقلیه سنگین برای 5 سال آینده نیاز استان به یک مرکز معاینه فنی الزامی است و برای موتورسیکلتهای شهرستان زنجان نیز احتیاج به راه اندازی 3 خط از این مراکز داریم.

وی ادامه داد: در جانمایی این مراکز، باید کلیه موارد از جمله قرار گرفتن در حریم شهر، غیر مسکونی نبودن منطقه و چند آیتم دیگر مدنظر سرمایه گذاران باشد.

راه اندازی 7 مرکز معاینه مکانیزه فنی خودروهای سبک، 1 مرکز خودرو سنگین و 3 خط مرکز معاینه فنی موتور سیکلت در شرق، غرب و جنوب شهر زنجان به تصویب رسید.

سرپرست معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: مصوبات شورای ترافیک باید با سرعت و در راستای کاهش هزینه ها اجرایی شود تا شاهد روان شدن ترافیک در سطح شهر باشیم.

سعید رفیعی با اشاره به اهمیت آموزش در کنترل ترافیک زنجان، گفت: یکی از دلایل اصلی ایجاد ترافیک در شهر، عدم آگاهی مردم و در نتیجه عدم رعایت قوانین است.

وی با بیان اینکه عدم اجرای به موقع مصوبات نیز باعث شود این تصمیمات فوریت خود را از دست بدهند، تصریح کرد: اگر در تصمیم گیری های لازم در ارگانهای ذیربط مهندسی ترافیک رعایت شود، شاهد کنترل ترافیک خواهیم بود.

رفیعی با اشاره به اهمیت راه اندازی مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروها گفت: درحال حاضر یک واحد به طور موقت در استان راه اندازی شده است که باید این واحد در رابطه با کسب مجوز ثابت، اقدام کند.

سرپرست معاون عمرانی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه دستگاه های مربوطه بدون مصوبه شورای ترافیک نباید طرحی را به مرحله اجرا در بیاورند، افزود: در این زمینه لازم است تا مسئولان، اقدامی انجام ندهند که بعدها دچار مشکل شوند.